Calivar Cuarteto presenta su música este sábado en el Conservatorio
El grupo integrado por Mariano Musacchio, Manuel Cortasa, Cecilia Manzoni y José Temprana combina composiciones propias con una identidad sonora que, según explica Musacchio, no responde a un género específico.
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Calivar Cuarteto, integrado por Mariano Musacchio en composiciones, guitarra y arreglos; Manuel Cortasa en bajo; Cecilia Manzoni en teclados y José Temprana en percusión, se presentará el próximo sábado 10, a las 21:30, en la sala del Conservatorio de Música “Juan Carlos Paz”.
La formación propone un repertorio de composiciones propias, construido a partir de la experimentación, la introspección y el aporte de cada uno de sus integrantes. Las entradas tienen un valor de $10.000 y las reservas pueden realizarse al 2477 318000.
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Sobre el origen del proyecto, Musacchio explicó: “Calivar nace a mediados de 2025 con Manuel Cortasa y yo, tratando de unificar y concretar algunos proyectos que iban originalmente por caminos individuales. La primera formación incluía una flauta traversa y percusión, pero después, por motivos particulares, este músico tuvo que dejar la formación. A inicios del 2026, se suma Cecilia Manzoni en piano y José Temprana en percusión”.
El nombre elegido para el cuarteto tiene, además, una particular historia vinculada a la literatura argentina. “Calivar es un personaje que menciona Sarmiento en el Facundo (Civilización y Barbarie). Su oficio era el de "Rastreador". Según Sarmiento, su mirada y su palabra eran consideradas por la justicia cómo determinante a la hora de resolver algún delito. Observando la huella del animal preservada, Calivar podía rastrear la dirección y la posterior indicación del jinete implicado. Un oficio y un arte increíbles que se ha perdido por los avances tecnológicos del siglo XX”.
“Está historia me motivó a comparar lo que sucede con la forma actual de hacer música. Quizás seamos la última o penúltima generación que lo hace de esta manera. Me refiero a la inteligencia artificial. Ha impactado en todo y en todos. Forma de ensayo, arreglos, reinterpretación etcétera”, agregó.
Musacchio es responsable de las composiciones y los arreglos, un trabajo que se inicia en un terreno íntimo y experimental, pero que luego se completa con el aporte colectivo. “Las composiciones tienen como origen la introspección y la experimentación; posteriormente los colegas, en el ensayo terminan de dar forma con su aporte”, señaló.
A la hora de definir la identidad sonora de Calivar Cuarteto, el músico plantea una dificultad que también funciona como una descripción de la propuesta: “La identidad sonora resulta complicado definirla. Quizás sería más adecuado decir qué no es Calivar. No es jazz, no es rock, no es flamenco, no es clásico; pero a la vez incorpora elementos de estos mismos”.
La improvisación tampoco ocupa un lugar central dentro de la propuesta. En ese sentido, Musacchio precisó: “La improvisación en esta música ocupa un lugar muy modesto. En líneas generales, más del 90 % de la música del show está planificada”.
De cara al concierto del sábado, el músico anticipó una experiencia marcada por la intensidad y el trabajo colectivo. “La gente que va a asistir el sábado va a escuchar una música intensa, inspirada, hecha con respeto genuino y sobre todo con mucho esfuerzo. Los músicos que me acompañan son poseedores de una sensibilidad interpretativa increíble”.
La presentación permitirá así conocer en vivo la propuesta de Calivar Cuarteto, una formación que encuentra su identidad en la combinación de diferentes lenguajes musicales y en un proceso creativo que parte de las composiciones de Musacchio para completarse con la mirada y la sensibilidad de sus compañeros de escenario.