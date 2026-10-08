Calivar Cuarteto presenta su música este sábado en el Conservatorio

Cultura

El grupo integrado por Mariano Musacchio, Manuel Cortasa, Cecilia Manzoni y José Temprana combina composiciones propias con una identidad sonora que, según explica Musacchio, no responde a un género específico.

Calivar Cuarteto, integrado por Mariano Musacchio en composiciones, guitarra y arreglos; Manuel Cortasa en bajo; Cecilia Manzoni en teclados y José Temprana en percusión, se presentará el próximo sábado 10, a las 21:30, en la sala del Conservatorio de Música “Juan Carlos Paz”.

La formación propone un repertorio de composiciones propias, construido a partir de la experimentación, la introspección y el aporte de cada uno de sus integrantes. Las entradas tienen un valor de $10.000 y las reservas pueden realizarse al 2477 318000.

Sobre el origen del proyecto, Musacchio explicó: “Calivar nace a mediados de 2025 con Manuel Cortasa y yo, tratando de unificar y concretar algunos proyectos que iban originalmente por caminos individuales. La primera formación incluía una flauta traversa y percusión, pero después, por motivos particulares, este músico tuvo que dejar la formación. A inicios del 2026, se suma Cecilia Manzoni en piano y José Temprana en percusión”.

El nombre elegido para el cuarteto tiene, además, una particular historia vinculada a la literatura argentina. “Calivar es un personaje que menciona Sarmiento en el Facundo (Civilización y Barbarie). Su oficio era el de "Rastreador". Según Sarmiento, su mirada y su palabra eran consideradas por la justicia cómo determinante a la hora de resolver algún delito. Observando la huella del animal preservada, Calivar podía rastrear la dirección y la posterior indicación del jinete implicado. Un oficio y un arte increíbles que se ha perdido por los avances tecnológicos del siglo XX”.

“Está historia me motivó a comparar lo que sucede con la forma actual de hacer música. Quizás seamos la última o penúltima generación que lo hace de esta manera. Me refiero a la inteligencia artificial. Ha impactado en todo y en todos. Forma de ensayo, arreglos, reinterpretación etcétera”, agregó.

Musacchio es responsable de las composiciones y los arreglos, un trabajo que se inicia en un terreno íntimo y experimental, pero que luego se completa con el aporte colectivo. “Las composiciones tienen como origen la introspección y la experimentación; posteriormente los colegas, en el ensayo terminan de dar forma con su aporte”, señaló.

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A la hora de definir la identidad sonora de Calivar Cuarteto, el músico plantea una dificultad que también funciona como una descripción de la propuesta: “La identidad sonora resulta complicado definirla. Quizás sería más adecuado decir qué no es Calivar. No es jazz, no es rock, no es flamenco, no es clásico; pero a la vez incorpora elementos de estos mismos”.

La improvisación tampoco ocupa un lugar central dentro de la propuesta. En ese sentido, Musacchio precisó: “La improvisación en esta música ocupa un lugar muy modesto. En líneas generales, más del 90 % de la música del show está planificada”.

De cara al concierto del sábado, el músico anticipó una experiencia marcada por la intensidad y el trabajo colectivo. “La gente que va a asistir el sábado va a escuchar una música intensa, inspirada, hecha con respeto genuino y sobre todo con mucho esfuerzo. Los músicos que me acompañan son poseedores de una sensibilidad interpretativa increíble”.