“El final de la calle Oak” y “Coyote vs. Acme” llegan este viernes a Cinema Pergamino

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Pergamino

Dos estrenos renuevan la cartelera del complejo local. También continúan “La noche del demonio 6”, “Spider-Man” y “Yo, Narciso”, mientras que “Paw Patrol” y “Minions y Monstruos” tendrán funciones durante el fin de semana.

La cartelera de Cinema Pergamino se renueva este viernes con dos estrenos que suman propuestas para distintos públicos: “El final de la calle Oak” y “Coyote vs. Acme”. Ambas películas llegan a las salas argentinas esta semana, ampliando la oferta cinematográfica del complejo local.

“El final de la calle Oak”, dirigida por David Robert Mitchell y protagonizada por Anne Hathaway y Ewan McGregor, combina ciencia ficción, aventura y suspenso.

Por su parte, “Coyote vs. Acme” recupera a uno de los personajes más reconocidos de los Looney Tunes y lo lleva a una insólita batalla judicial.

A los estrenos se suman las películas que continúan en cartelera: “La noche del demonio 6”, “Spider-Man” y “Yo, Narciso”, que mantienen sus funciones en el complejo.

Para el público infantil y familiar, además, “Paw Patrol” y “Minions y Monstruos” tendrán funciones especiales únicamente durante el sábado y el domingo.

Cinema Club La agenda cinematográfica también tendrá una propuesta especial en Cinema Club Pergamino. El martes 1º de septiembre será el turno de “Canelones”, que se proyectará como parte del ciclo dedicado al cine de autor y a producciones que encuentran un espacio particular fuera de la cartelera comercial.

"El final de la calle Oak" Después de que un misterioso evento cósmico arranca a la calle Oak de los suburbios y transporta a todo el vecindario a un lugar desconocido, la familia Platt descubre pronto que su supervivencia depende de mantenerse unidos mientras navegan por un entorno ahora irreconocible.

Dirección: David Robert Mitchell. Actores principales: Ewan McGregor y Anne Hathaway. Género: Thriller, Ciencia Ficción. Duración: 99 minutos. Calificación: apta para mayores de 13 años.

“Coyote vs. Acme” Después de décadas fallando en atrapar al Correcaminos, el Coyote decide hacer lo impensado: demandar a ACME, la compañía responsable de todos los productos defectuosos que arruinaron sus planes. En el juicio más absurdo de la historia, la comedia y la animación se mezclan en una batalla legal que podría cambiar el destino del desierto… para siempre.

Dirección: Dave Green. Género: familiar, comedia, aventuras, animación. Origen: Estados Unidos. Duración: 110 minutos. Calificación: apta para todo público.

"Canelones" El martes, en el ciclo Cinema Club Pergamino se proyectará “Canelones”. PRENSA Inspirada en hechos reales. La película sigue el secuestro de Chichita, la madre del escritor Hernán Casciari, a manos de Daniel Olesnik en 2015. Olesnik busca saldar una deuda de sangre: vengar la broma adolescente de Hernán y su amigo Chiri en 1987, que empujó a su propia madre al suicidio. Una ineludible espiral de venganza, asfixiante y fatal, que transcurre en una única noche.