San Nicolás: Sanatorio GO de Zona Sur ya atiende unas 5.000 consultas mensuales desde su apertura

San Nicolás

A menos de cuatro meses de su apertura, el efector de avenida Savio registra unas 170 consultas diarias. El 40% de las prestaciones se realizan a través del Seguro Médico Municipal.

El Sanatorio GO de Zona Sur, ubicado sobre avenida Savio 1370, continúa consolidándose como un punto de referencia para la atención sanitaria en la ciudad de San Nicolás. A menos de cuatro meses de su inauguración, el establecimiento atiende alrededor de 5.000 consultas por mes, lo que equivale a unas 170 por día, según datos difundidos por Grupo Oroño correspondientes al mes de junio.

Sanatorio GO Zona Sur: crecimiento sostenido desde su inauguración El centro de salud comenzó a funcionar el pasado 14 de abril con el objetivo de ampliar la cobertura médica en la zona sur de la ciudad. Desde entonces, el volumen de pacientes atendidos muestra un crecimiento sostenido y confirma la necesidad de contar con una mayor oferta de servicios sanitarios en ese sector.

Durante junio, el sanatorio canalizó unas 5.000 consultas médicas. Sin embargo, debido a que muchas de ellas requieren prácticas complementarias como estudios de diagnóstico o análisis de laboratorio, el número total de prestaciones superó las 8.000.

El Seguro Médico Municipal representa el 40% de las prestaciones Uno de los datos más relevantes del informe es que cuatro de cada diez prestaciones fueron brindadas a pacientes que accedieron mediante el Seguro Médico Municipal, el sistema implementado por la Municipalidad de San Nicolás para garantizar atención médica a personas que no poseen obra social ni medicina prepaga.

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Este esquema de cobertura también funciona en los demás efectores de Grupo Oroño en la ciudad y permite ampliar el acceso a consultas, estudios y distintas prácticas médicas para una importante cantidad de vecinos.

La red de Grupo Oroño atendió cerca de 20.000 consultas en junio Las cifras difundidas por la institución muestran además el alcance de toda la red sanitaria que opera en San Nicolás. Durante junio, el Sanatorio GO de Zona Oeste recibió alrededor de 11.000 consultas, mientras que los consultorios ubicados en Garibaldi 725 atendieron otras 4.000.