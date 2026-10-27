San Nicolás: Gabriel Altube llega a la ciudad para compartir recuerdos y anécdotas de su amistad con Gustavo Cerati

> San Nicolás: Gabriel Altube llega a la ciudad para compartir recuerdos y anécdotas de su amistad con Gustavo Cerati

San Nicolás

El escritor, amigo del músico desde los 14 años, participará de un encuentro este sábado 31 de octubre en El Patio del Ferrocarril, con música en vivo, libros y entrada libre.

San Nicolás será escenario de un encuentro dedicado a la vida y la historia personal de Gustavo Cerati. Gabriel Altube, escritor y amigo íntimo del músico desde la adolescencia, visitará la ciudad para compartir anécdotas, recuerdos y experiencias junto al artista, en una jornada que combinará literatura, música acústica y un acercamiento a una de las figuras más influyentes del rock argentino.

Gabriel Altube compartirá historias de su amistad con Gustavo Cerati La actividad tendrá como protagonista a Gabriel Altube, quien conoció a Gustavo Cerati cuando ambos tenían 14 años y construyó con el músico un vínculo que le permitió conocer aspectos de su vida más allá de los escenarios.

Durante el encuentro, el escritor repasará vivencias y recuerdos de su relación con el líder de Soda Stereo, una figura fundamental de la música argentina y latinoamericana. La propuesta busca acercar al público a las experiencias personales que marcaron la vida del artista, desde una perspectiva diferente de la que habitualmente ofrecen las biografías y los homenajes musicales.

La jornada estará destinada a quienes siguen la trayectoria de Cerati, pero también a las familias y a todas las personas interesadas en conocer historias vinculadas con su vida, su personalidad y su recorrido artístico.

Música acústica y presentación de libros biográficos Además del relato de Altube, la actividad contará con música acústica en vivo, en una propuesta que combinará canciones, literatura y recuerdos relacionados con el reconocido músico argentino.

El escritor también presentará libros biográficos vinculados con la historia de Cerati. Los asistentes tendrán la posibilidad de conocer estas publicaciones y adquirir ejemplares durante la jornada.

La iniciativa propone un espacio de encuentro para compartir distintas formas de acercarse a la figura del artista: a través de las historias de quienes lo conocieron personalmente, de los testimonios recogidos en las publicaciones y de la música que marcó a varias generaciones.

Durante la actividad también habrá un servicio de buffet para quienes deseen permanecer en el lugar y disfrutar de la propuesta a lo largo de la tarde.

Cuándo y dónde será el encuentro con Gabriel Altube en San Nicolás El encuentro se realizará este sábado 31 de octubre, desde las 13, en El Patio del Ferrocarril, ubicado en avenida Álvarez, esquina Paván, en San Nicolás.

La entrada será libre y gratuita, con la posibilidad de realizar una colaboración voluntaria para acompañar al escritor y su propuesta.