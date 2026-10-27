San Nicolás: Liga Argentina de Basquetbol, Regatas venció a Racing en suplementario tras una remontada memorable

San Nicolás

El equipo de San Nicolás se impuso por 108 a 104 en “La Ribera”, luego de estar 16 puntos abajo. Así consiguió su segunda victoria en tres presentaciones en la Conferencia Sur.

Regatas de San Nicolás consiguió una importante victoria frente a Racing Club de Avellaneda por 108 a 104, en tiempo suplementario, por una nueva fecha de la Liga Argentina de Básquet. El conjunto dirigido por Pablo Dastugue protagonizó una gran remontada como local, revirtió una desventaja de 16 puntos y festejó ante su gente en “La Ribera”.

Regatas remontó una desventaja de 16 puntos ante Racing El comienzo del encuentro fue complicado para el Náutico, que rápidamente quedó en desventaja frente a un Racing decidido a imponer condiciones. La visita aprovechó las dificultades defensivas del conjunto nicoleño y llegó a establecer una diferencia de 15 puntos durante el primer cuarto, cuando el marcador señalaba un contundente 17-2.

Regatas intentó reaccionar antes del cierre del primer período y logró un parcial de 11-0 que le permitió volver a meterse en partido. Sin embargo, la Academia volvió a tomar el control durante el segundo cuarto y alcanzó su máxima ventaja de la noche: 45-29.

Cuando el panorama parecía complicado para el local, Walton comenzó a hacerse importante en el juego interior y encontró respuestas en Levato, Singh y Manzano. Con mayor intensidad y efectividad, Regatas consiguió descontar y se fue al descanso largo abajo por apenas tres puntos: 49-46.

En el tercer cuarto, Racing volvió a distanciarse en el marcador y llegó a estar 72-58 arriba, aprovechando los momentos de irregularidad del equipo nicoleño. Aun así, el local no bajó los brazos y logró cerrar el período con una diferencia más corta, que le permitió conservar las posibilidades de recuperación.

La reacción del Náutico llevó el partido al suplementario El momento de mayor intensidad llegó en el último cuarto. Con ocho puntos consecutivos de Ferreyra y el protagonismo de Walton cerca del aro rival, Regatas pasó al frente por primera vez en la noche, al ponerse 73-72. El empuje de su público también resultó importante para sostener la reacción.

El conjunto nicoleño llegó a ubicarse 81-77 arriba cuando restaban poco más de cuatro minutos, pero Racing respondió con una ráfaga de 14-0, apoyada en los triples de Núñez, y volvió a tomar una ventaja considerable: 91-81.

Con el partido prácticamente cuesta arriba, Regatas encontró una nueva oportunidad para cambiar la historia. Lemme, que hasta ese momento no había tenido participación, aportó puntos fundamentales, mientras que Levato volvió a asumir responsabilidades ofensivas. La mejora defensiva y la determinación del equipo permitieron reducir la diferencia y llevar el encuentro al suplementario, luego de igualar en 94.

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En la prórroga, el Náutico sostuvo la intensidad y encontró respuestas en Acosta, que tomó protagonismo en un tramo decisivo. Levato también fue determinante desde la línea de libres y el equipo consiguió cerrar una noche que había comenzado con muchas dificultades, pero que terminó con una celebración frente a su gente.

Levato y Walton fueron claves en la victoria de Regatas En el plano individual, Levato y Walton encabezaron la producción ofensiva de Regatas. Levato terminó como máximo anotador del equipo con 25 puntos, mientras que Walton aportó 21 unidades, 13 rebotes y tres asistencias, con una actuación destacada en los momentos en que el local necesitó reaccionar.

Ferreyra también tuvo una intervención importante con 14 puntos, mientras que Tomás Rossi sumó 12 y Acosta aportó 10. Lemme, pese a su escasa participación previa, contribuyó con puntos valiosos durante la remontada que permitió forzar el tiempo suplementario.

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Para Racing, el principal anotador fue Núñez, con 27 puntos, seguido por Carneglia, que convirtió 20. Sin embargo, la ventaja que había construido durante buena parte del encuentro no alcanzó para evitar la derrota.

El resultado final fue Regatas 108 (94) - Racing Club 104 (94), con parciales de 16-19, 30-30, 17-23, 31-22 y 14-10 en el suplementario. El encuentro fue arbitrado por R. Danna y G. Dilernia.