Ramallo: Un camionero denunció el deterioro del puente de la Ruta 51 que conecta con la Ruta 9, “Es un cráter”
Un transportista mostró en TikTok los pozos y las irregularidades del pavimento en uno de los accesos a Ramallo y reclamó obras de mantenimiento.
Un camionero expuso a través de un video publicado en TikTok el avanzado deterioro del asfalto del puente de la Ruta Provincial 51 que conecta con la Ruta Nacional 9, en uno de los accesos a Ramallo. Las imágenes muestran profundos baches que dificultan la circulación y generan preocupación entre quienes transitan diariamente por el sector.
El mal estado del puente de la Ruta 51 en Ramallo
En la grabación, el transportista recorrió con su vehículo el sector afectado y puso el foco en las dimensiones de los pozos que se encuentran sobre la calzada. Uno de ellos llamó especialmente su atención por su profundidad y el riesgo que representa para los vehículos que deben atravesarlo.
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“Es un cráter, no un pozo. Te rompe todo el camión”, manifestó el conductor mientras registraba las condiciones del pavimento.
Además, advirtió que los problemas no se encuentran solamente en una de las manos de circulación, sino que afectan ambos sentidos del puente. “Así es la ida y la vuelta. Qué desastre”, expresó durante el video.
Las imágenes permiten observar importantes irregularidades en la superficie del asfalto, una situación que representa un inconveniente para el tránsito particular y, especialmente, para los transportistas que utilizan este corredor vial.
El reclamo de los transportistas por los costos y los peajes
Más allá de mostrar el estado de la infraestructura, el camionero aprovechó la publicación para cuestionar los gastos que deben afrontar quienes trabajan en el transporte de cargas.
En ese sentido, hizo referencia al costo del examen psicofísico obligatorio para los conductores profesionales, que según mencionó en su descargo alcanza los 300.000 pesos.
“Después te quieren cobrar el psicofísico y te hacen gastar $300.000”, cuestionó, en una crítica que también apuntó a las exigencias económicas que enfrentan los trabajadores del sector.
El planteo refleja el malestar del transportista frente a los costos vinculados con la actividad y las condiciones de las rutas y accesos por los que deben circular diariamente.
Un pedido de reparación para mejorar la seguridad vial
El video concluye con un reclamo dirigido a quienes tienen a su cargo el mantenimiento de la infraestructura vial. El conductor pidió que se prioricen las reparaciones antes de avanzar con nuevos cobros y exigencias para los trabajadores.
“Arreglen esto, después cobren lo que tienen que cobrar”, sostuvo.
El deterioro del puente de la Ruta Provincial 51, en la conexión con la Ruta Nacional 9, vuelve a poner en discusión las condiciones de mantenimiento de los corredores utilizados por el transporte de cargas y los automovilistas.
Por tratarse de un acceso de circulación vehicular, la presencia de baches de grandes dimensiones representa un riesgo y puede ocasionar roturas en los vehículos, además de obligar a los conductores a realizar maniobras para esquivar los sectores más dañados.