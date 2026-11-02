Ramallo: violencia escolar, un alumno de 15 años sufrió una grave lesión y le extirparon el bazo

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El adolescente fue golpeado por un compañero durante un recreo en la Escuela Técnica N° 1. Permanece internado en terapia intensiva, aunque su evolución es favorable.

02 de noviembre de 2026 a las 10:12 a. m.

02 de noviembre de 2026 a las 10:12 a. m.

Un adolescente de 15 años sufrió una grave lesión interna tras ser agredido por un compañero en la Escuela Técnica N° 1 de Ramallo. El golpe le provocó una fisura en el bazo y una importante pérdida de sangre, por lo que debió ser operado de urgencia para extirparle el órgano. Permanece internado en terapia intensiva.

Cómo ocurrió la agresión en la Escuela Técnica N° 1 de Ramallo El episodio tuvo lugar el viernes 30 de octubre, alrededor de las 9:00, en la Escuela Técnica N° 1 Bonifacio Velázquez. Según informó el medio local Meta FM, un grupo de estudiantes se encontraba dentro de un aula durante el recreo cuando comenzó a arrojarse tizas.

En ese contexto, uno de los alumnos habría golpeado con el puño a otro adolescente. En un primer momento, el estudiante agredido no manifestó síntomas que permitieran advertir la gravedad de las consecuencias físicas del impacto.

Al mediodía regresó a su domicilio y, cerca de las 13:00, volvió al establecimiento educativo para participar de la clase de Educación Física.

La lesión interna y la operación de urgencia en el Hospital Gomendio Con el correr de las horas, el adolescente comenzó a sentirse mal. Ante esta situación, las autoridades de la escuela se comunicaron con sus padres y su madre decidió trasladarlo a una unidad sanitaria para que recibiera atención médica.

Debido a la gravedad del cuadro, fue derivado al Hospital José María Gomendio de Ramallo. Allí, los profesionales realizaron los estudios correspondientes y detectaron una fisura en el bazo, acompañada de una importante pérdida de sangre.

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El diagnóstico obligó a los médicos a realizar una intervención quirúrgica de urgencia para extirparle el órgano y controlar las consecuencias de la lesión.

Cuál es el estado de salud del adolescente agredido Desde el viernes, el joven permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Gomendio, donde continúa bajo seguimiento médico.

De acuerdo con la información difundida por Meta FM, su evolución es favorable. No obstante, durante el domingo presentó un episodio de fiebre que motivó la continuidad de los controles y la atención del equipo de salud.