Helena Arbeleche arrasó en el Campeonato Paulista Infantil: cuatro oros y dos récords

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Con efectividad perfecta en las pruebas individuales, la nadadora pergaminense se impuso en los 100 y 200 metros pecho, 400 combinados y 100 libres en San Pablo. Además, sumó un bronce en la posta 4x50 combinados y el trofeo a la Mejor Marca Técnica en Infantiles 2.

Helena Arbeleche completó este fin de semana una actuación consagratoria en suelo brasileño. Entre el viernes y el domingo, en el Campeonato Paulista Infantil de Verano 2026 disputado en la ciudad de Santo André (San Pablo), la nadadora pergaminense de 14 años se alzó con cuatro medallas de oro en sus cuatro presentaciones individuales, sumó una presea de bronce en relevos, estableció dos récords de campeonato y fue distinguida con la Mejor Marca Técnica femenina del certamen en la categoría Infantil 2.

Integrando la selección de la Federación de Aficionados de Natación del Norte de la Provincia de Buenos Aires (Fannba), “Hele” ratificó su extraordinario presente y dejó su sello en una de las citas más exigentes de la región.

Los cuatro oros y los récords El festival de triunfos de la representante de Ser Natación comenzó el viernes en la jornada inaugural. En los 200 metros pecho, Arbeleche tuvo un estreno arrollador al detener el cronómetro en 2m. 42s. 02/100, aventajando por más de nueve segundos a su escolta. Ese registro no solo le valió su primera medalla dorada y su mejor marca personal (PB), sino también establecer un nuevo récord de campeonato en Infantil 2.

El sábado, lejos de conformarse, la pergaminense afrontó una exigente jornada y volvió a subir dos veces a lo más alto del podio. Primero se impuso con autoridad en los 100 metros pecho con un tiempo de 1m. 15s. 57/100, quebrando nuevamente el récord de campeonato y bajando su propio registro personal. Más tarde, demostró toda su versatilidad y resistencia en los 400 metros combinados (medley), donde conquistó el oro con una marca de 5m. 16s. 94/100 (también mejor marca personal) y una contundente ventaja de casi ocho segundos sobre su inmediata perseguidora.

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Cierre perfecto y premio mayor En la jornada de clausura, Arbeleche coronó su paso perfecto por las pruebas individuales al adjudicarse la victoria en los 100 metros libres. Con un registro de 59s. 98/100, no solo logró bajar la barrera del minuto y colgarse su cuarta presea dorada, sino que ese tiempo le permitió quedarse con el trofeo a la Mejor Marca Técnica Femenina de la categoría Infantil 2, un reconocimiento de enorme prestigio que premia el rendimiento de mayor calidad estadística del torneo.

Para completar una cosecha brillante de cinco medallas en seis carreras disputadas (también fue sexta con la posta 4x100 libres de Fannba), la nadadora local integró la posta 4x50 metros combinados de Fannba -junto a Guadalupe Altamirano, Valentina Boari y Alma Ortega-. Allí, nadando el tramo de espalda, contribuyó para que el equipo alcanzara el tercer puesto y la medalla de bronce.