Cosecha dorada para las hermanas Helena, Julia y Luisa Arbeleche en la Copa Sierras

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Las nadadoras pergaminenses brillaron en la 12ª edición del torneo de pileta corta que de desarrolló en Juana Koslay, San Luis. Helena logró tres triunfos individuales y las mellizas Julia y Luisa totalizaron nueve victorias en la categoría Infantiles.

Las hermanas pergaminenses Helena, Julia y Luisa Arbeleche tuvieron un fin de semana brillante en la 12ª edición de la Copa Sierras, certamen de pileta corta que se desarrolló entre el viernes y el domingo en la localidad de Juana Koslay, provincia de San Luis. Las tres nadadoras de nuestra ciudad -que representan al equipo SER Natación de Campana y complementan su preparación en el Club Gimnasia y Esgrima de Pergamino bajo las órdenes del entrenador Federico Del Gesso- sumaron múltiples triunfos y podios.

Para Helena Arbeleche, de 14 años (categoría Cadetes 1), la cita puntana significó dar continuidad a su gran presente, apenas una semana después de haber batido dos récords nacionales juveniles en postas y lograr dos podios individuales en el Torneo 57º Aniversario de FENABA en el Parque Olímpico de la Ciudad de Buenos Aires. En San Luis, “Hele” se adjudicó tres primeros puestos individuales: se impuso en los 50 metros pecho con un registro de 34s. 81/100, en los 100 metros pecho con 1m. 14s. 90/100 y en los 100 metros libres, donde detuvo el cronómetro en 59s. 50/100 para establecer un nuevo récord de campeonato.

Además, integró la posta ganadora de SER Natación en los 4x50 metros combinados -haciéndose cargo del relevo de pecho- junto a Agostina Hein, Laila Chain y Martina Monteavaro, el mismo cuarteto con el que venía de lograr dos récords en Buenos Aires. Asimismo, compitió en las eliminatorias de los 200 y 400 metros combinados; si bien por sus tiempos se ubicó dentro de las seis mejores que aseguraban un lugar en la definición, no pudo disputar las finales debido a la reglamentación del certamen, que permitía un máximo de dos nadadoras por club en esa instancia (cupos que quedaron en manos de sus compañeras de equipo Agostina Hein y Laila Chain).

Dominio de las mellizas Julia y Luisa El protagonismo pergaminense en el natatorio puntano se multiplicó de la mano de las mellizas Julia y Luisa Arbeleche, quienes tuvieron un desempeño arrollador en la categoría Infantil, ganando prácticamente todas las pruebas en las que se presentaron.

Julia tuvo una efectividad perfecta al finalizar en el primer puesto en las cinco competencias que disputó: 50 metros espalda con 40s. 00/100; 100 metros espalda con 1m. 27s. 28/100; 50 metros libres con 33s. 05/100; 100 metros libres: 1ª con 1m. 15s. 01/100; y 100 metros combinados con 1m. 26s. 72/100.

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Por su parte, Luisa cosechó cuatro victorias en cinco presentaciones, escoltando precisamente a su hermana Julia en los 50 metros libres: 50 metros mariposa: 1ª con 35s. 30/100; 100 metros mariposa: 1ª con 1m. 27s. 13/100; 50 metros pecho: 1ª con 41s. 68/100; 100 metros pecho: 1ª con 1m. 35s. 55/100; y 50 metros libres: 2ª con 33s. 83/100.

El equipo femenino de SER Natación en la 12° Copa San Luis con las hermanas Arbeleche. Agostina Hein, figura estelar y récords El título por equipos cosechado por SER Natación tuvo como máxima figura del certamen a la campanense Agostina Hein, quien ratificó su nivel al quebrar dos récords argentinos absolutos. La nadadora de 18 años registró una marca de 4m. 32s. 73/100 en los 400 metros combinados y clavó los relojes en 2m. 10s. 06/100 en los 200 metros mariposa, superando una histórica plusmarca nacional que estaba en poder de Georgina Bardach.

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