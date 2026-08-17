Francisco Reverter presentó su nuevo karting para dar pelea en la Mini Max

Deportes

El piloto pergaminense de 11 años presentó el Tony Kart 2026 que estrenará a fin de mes en la competitiva categoría de Rotax Argentina. Acompañado por familiares, amigos y sponsors en El Viejo Almacén, dialogó con LA OPINION. “Trabajamos mucho para conseguir esto, expresó.

En una noche cargada de emociones y ambiente fierrero, Francisco Reverter presentó este domingo en las instalaciones de El Viejo Almacén la nueva unidad con la que encarará la continuidad de su temporada dentro de la competitiva división Mini Max de Rotax Argentina. Con 11 años y transitando su primer año en esta categoría, el pergaminense dio un paso clave en su carrera deportiva al incorporar un chasis Tony Kart modelo 2026.

El evento reunió a familiares, amigos, colaboradores, sponsors y amantes del deporte motor local, quienes se acercaron a respaldar el proyecto deportivo del piloto conocido en redes sociales como "Bestia". La flamante máquina reemplazará al chasis modelo 2022 con el que Francisco afrontó las primeras siete competencias del año, otorgando ventajas técnicas frente al nutrido parque de más de 20 karts que compone la divisional Mini Max.

Un presente en ascenso El estreno de la unidad llega en un momento de plena consolidación para “Fran”. Tras haber sido subcampeón de la categoría Promocional de Kart Plus en 2025 (su año debut en el karting), Reverter dio el salto a Rotax en este 2026. Tras finalizar octavo en el Trofeo de Verano (cinco fechas), viene de lograr su mejor actuación en la segunda fecha del Trofeo de Invierno disputada en el kartódromo "Ramiro Tot" de Baradero, donde trepó hasta el quinto puesto en la final.

Actualmente, se ubica séptimo en la tabla del Trofeo de Invierno con 76 unidades y se prepara para estrenar el Tony Kart 2026 en la tercera fecha, a disputarse del 28 al 30 de agosto en el Kartódromo Internacional de Zárate.

Agradecimientos desde el corazón Durante la velada, “Fran” Reverter tomó la palabra para dirigirse a los presentes y expresar su gratitud por el esfuerzo colectivo que hizo posible este salto de calidad: "Agradezco a todos los que vinieron a esta presentación, para mí es un logro muy grande. También le quiero agradecer a mi familia, a mi equipo que hoy no pudo estar presente, a Sergio Porta, Agustín, Martín, a Axion por los motores de primera que me da, a Gustavo Sagretti, a Cristian Ruiz, también a Kifa que fue la primera publicidad que le pusimos al karting, y a Gustavo Darder y ‘Titi’ Pereira que fueron los primeros que me dieron una mano".

Mano a mano con LA OPINION En medio de las felicitaciones de los presentes, Francisco Reverter dialogó con LA OPINION sobre las características técnicas del nuevo chasis, su actualidad deportiva y sus grandes metas.

—Francisco, estamos compartiendo la presentación de tu nuevo karting. Contanos las sensaciones y expectativas de lo que va a ser manejar por primera vez el nuevo karting…

—Para mí esto es un logro enorme porque la verdad trabajamos mucho tiempo para conseguir esto, y para mí vamos a ir a empezar a andar adelante porque ya en la última fecha estuvimos quintos.

—¿Cuáles son las diferencias que nos podés explicar que tiene este nuevo karting con respecto al que manejaste hasta la última fecha?

—La diferencia es un poco de todo. Primero, el chasis es más largo, los pedales son diferentes y este chasis tiene más memoria; por ejemplo, al agarrar mal los pianos se va doblando y recupera su forma, mientras que el otro, como ya está viejo, no tiene memoria y ya no se recupera.

—¿Qué balance hacés hasta el momento en tu primer año en Rotax?

—La verdad que para muchos a lo mejor no es mucho un quinto puesto, pero para nosotros es un montón. Estamos trabajando en familia y para mí eso ya es un montón. Es una categoría muy complicada, internacional, y el que sale campeón compite en el Mundial de Rotax, así que es muy competitiva.

—Te está acompañando un montón de gente en esta presentación. Me imagino que debe ser muy especial sentirte respaldado por amigos, familiares y allegados al karting…

—Sí, la verdad que sí. Esto es un logro enorme para mí, porque estar acá con toda esta gente que me vino a ver solo por mí y el karting, para mí es un montón.

Seguí leyendo Pergamino Puerta al bienestar: más de 40 expositores darán vida a la primera Expo Holística en Pergamino

—¿En Zárate en la próxima fecha va a ser la primera vez que te vas a subir a este karting o lo vas a probar antes?

—Vamos a probar antes con este chasis para ver más o menos cómo me queda, ya para ponerle la instalación eléctrica, armar todo y ya poder ir a la carrera directamente.

—Un mensaje para todos los pergaminenses que siguen de cerca tus actuaciones…