El Rally de Pergamino tuvo un cierre anticipado y consagró a Martinoglio
Con un VW Polo, junto a Braian Ferreyra, ganó la clasificación general de la quinta fecha del Campeonato Regional de Rally. Las condiciones climáticas y el estado de los caminos obligaron a cancelar la jornada del domingo.
Escribe
El 15° Rally de Pergamino terminó antes de lo previsto. La lluvia y el consecuente deterioro de los caminos obligaron a la organización a suspender la segunda y última etapa el domingo, por lo que los resultados registrados durante la jornada del sábado quedaron establecidos como definitivos.
La competencia, correspondiente a la quinta fecha del Campeonato Regional de Rally, se disputó bajo la denominación “Gran Premio Grupo Montanari - Homenaje a la Trayectoria de Gustavo Quarchioni” y reunió a más de 60 binomios provenientes de distintos puntos de la provincia y la región.
Las mas leidas de Deportes
Patricio D'Ottavio nadó alrededor de Manhattan y cumplió un nuevo sueño
Douglas lo dio vuelta con fútbol y goles y volvió al triunfo
Douglas sumó en Villa Ramallo, pero sigue sin ganar en la Zona Campeonato
Mauro García: “El Honda quedó muy lindo para manejar y Alfonso lo va a disfrutar”
Francisco Reverter presentó su nuevo karting para dar pelea en la Mini Max
El fin de semana había comenzado en la noche del viernes con la tradicional largada simbólica frente a la Escuela Municipal de Bellas Artes, en la esquina de avenida Alsina y Moreno, ante una importante presencia de público. El sábado, en tanto, llegó el momento de la acción sobre los caminos rurales del Partido, con las pruebas especiales Ruta 188-Ortiz Basualdo y Fontezuela-La Rural.
La primera incluyó cuatro tramos cronometrados y un total de 53,48 kilómetros, en un escenario que presentó condiciones cambiantes y un piso particularmente exigente. Finalmente, esos kilómetros fueron los únicos que pudieron disputarse durante el fin de semana.
Martinoglio, dueño de la general
Ricardo Martinoglio y Braian Ferreyra, a bordo de un VW Polo, fueron los vencedores de la competencia. El binomio mostró un ritmo sostenido el sábado y terminó al frente de la clasificación general, resultado que se transformó en definitivo luego de la cancelación de la etapa del domingo.
La dupla también se impuso en la clase MR, donde Sebastián Monserrat y Claudio Muciaccio, con otro VW Polo, finalizaron segundos. El tercer puesto de la divisional correspondió a Jorge Fontana y Gerardo Scicolone, con un Peugeot 208.
El segundo lugar de la clasificación general quedó en manos de Horacio Heiland y Belén Heiland, quienes con su Hyundai i20 se adjudicaron la clase R5. El binomio terminó a 33,6 segundos de los ganadores. El tercer escalón de la general fue para Juan Pablo Zarkovich y Luciano Fioravanti, con VW Trend, quienes además se quedaron con la victoria en la clase A.
Ganadores de todas las categorías
En la N4, el triunfo quedó en manos de Luis Zuffo y Hugo Chopita, con VW Gol Trend. La JR tuvo como vencedores a Lucas Pacenti y Martín Pacenti, con Toyota Etios. Andrés Durante y Lisandro Bahillo, con Renault Clio, terminaron segundos a 24,1 segundos, mientras que Jorge Villarino y Sebastián Urriza, también con Renault Clio, completaron el podio a 41,5 segundos.
En la A, detrás de Zarkovich-Fioravanti se ubicaron Emmanuel Bracco y Mariano Pissaco, con VW Gol Trend, y Luciano Bonomi y Martín Spinelli, con otro VW Gol Trend. La N7 quedó para Luis Sciutto y Matías Bregant, con VW Gol. El segundo puesto fue para Fernando Andrés y Elías Raggio, con VW Gol Trend, y el tercero para Nicolás Bongiovanni y Leo Meneguzzi, con otro VW Gol Trend.
En la N3, Roberto Amichetti y Alejo Amichetti, con VW Gol, fueron los ganadores. Los pergaminenses Emiliano Riera y Mariano Riera, también con VW Gol, finalizaron segundos, mientras que Héctor Acuña y Eduardo Burgueño, con Renault Sandero, ocuparon el tercer lugar.
La RC5 tuvo como vencedores a Pablo Veiras y Alfonso Mutio, con Toyota Etios. Sebastián Antico y Sebastián Olari, con Ford Ka, fueron segundos y Guillermo Bottazzini y Luca Bottazzini, con Ford Fiesta Kinetic, completaron el podio.
Finalmente, en la N1, la victoria correspondió a Mauricio Bondanza y Gastón Bondanza, con VW Gol. Ezequiel Rizzo y Nicolás Capurro fueron segundos y el binomio pergaminense Marcelo Carranza-José González, con Ford Ka, terminaron terceros.
Cierre condicionado por el clima
La expectativa estaba puesta en que el domingo se completaran los cuatro tramos restantes para cerrar la competencia tal como había sido programada. Sin embargo, las precipitaciones y el estado de los caminos llevaron a la organización a realizar una evaluación durante la mañana y determinar que no estaban dadas las condiciones para garantizar el normal desarrollo de la actividad.
De esta manera, la 15ª edición del Rally de Pergamino quedó definida con los tiempos de la primera etapa. La decisión permitió preservar la seguridad de pilotos, navegantes, equipos y público frente a un escenario que, después de la lluvia, no ofrecía las condiciones necesarias para continuar con la competencia.
Así, Pergamino volvió a ser protagonista de una fecha del Campeonato Regional y cerró un fin de semana que combinó la buena convocatoria de la categoría, más de 60 autos en carrera y un recorrido que puso a prueba a los protagonistas, aunque finalmente el clima terminó teniendo la última palabra. La próxima cita del Campeonato Regional de Rally será el Rally de Arrecifes, previsto entre el 18 y el 20 de septiembre.