La Primera Nacional cerró la temporada con 47 entrenadores que dejaron su cargo

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El último fue Mariano Campodónico, en Defensores de Belgrano. El primero se había ido el 2 de marzo, en la tercera fecha del campeonato.

06 de noviembre de 2026 a las 11:14 a. m.

Fuente: LAOPINIONPLAY · 06 de noviembre de 2026 a las 11:14 a. m.

La Primera Nacional confirmó una vez más su fama de categoría inestable para los directores técnicos: a lo largo de la temporada 2026 hubo 47 entrenadores que dejaron sus cargos, según el relevamiento que realizó Punto Ascenso. El último de esa lista fue Mariano Campodónico, desvinculado de Defensores de Belgrano.

El dato surge del trabajo de recopilación que viene haciendo Nicolás Almeida en Punto Datos, una tarea que permite dimensionar un fenómeno que suele percibirse de manera dispersa, fecha a fecha, pero que al sumarse arroja un número elocuente.

Las primeras salidas: apenas tres fechas La rotación comenzó temprano. El primero en irse fue Alfredo Grelak, que dejó Quilmes el 2 de marzo. Había llegado a fines de 2025 y su ciclo total fue de diez partidos: dirigió apenas tres encuentros de la temporada 2026 antes de la desvinculación.

Ese mismo fin de semana, el tercero del campeonato, también se produjo la salida de Pablo Fornasari en Racing de Córdoba, con idéntica cantidad de partidos dirigidos en el torneo.

A partir de ahí, la lista no dejó de crecer durante todo el año.

El cierre: Campodónico y Monasterio El número 47 corresponde a Mariano Campodónico. La dirigencia de Defensores de Belgrano le comunicó que no continuará al frente del primer equipo en la próxima temporada. Su paso por el club de Bajo Núñez duró diez partidos, con tres triunfos, tres empates y cuatro derrotas.

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Campodónico había asumido en la recta final del campeonato, en reemplazo de César Vigevani, cuando el Dragón acumulaba seis encuentros sin ganar y se ubicaba apenas dos unidades por encima de la zona de descenso.

En la misma jornada se produjo otra salida: la de César Monasterio en Los Andes, también tras diez encuentros, con una victoria, seis empates y tres derrotas.

Una tendencia que se repite El número de esta temporada supera al del año anterior. En 2025, la Primera Nacional había registrado 35 salidas, la cifra más alta entre todas las categorías del ascenso argentino, que en conjunto —sumando Primera B, Primera C y los torneos federales— habían alcanzado las cien desvinculaciones.

Con 47 movimientos en una sola categoría, la temporada 2026 marca un salto respecto de ese registro y confirma lo que en el ambiente se describe sin eufemismos: la Primera Nacional funciona como una trituradora de entrenadores.