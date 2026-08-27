Vecinos de Ramallo cuestionan las multas millonarias aplicadas por el Juzgado de Faltas

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Reclaman por sanciones de tránsito que alcanzan cifras millonarias y cuestionan el impacto económico que tienen sobre los trabajadores.

El valor de las multas de tránsito volvió a generar cuestionamientos entre vecinos de la ciudad de Ramallo, luego de que trascendieran sanciones emitidas por el Juzgado de Faltas local con montos que, en algunos casos, superan los dos millones de pesos. Los reclamos se multiplicaron en redes sociales y apuntaron especialmente al impacto económico de estas penalidades.

Multas de tránsito que superan los dos millones de pesos Uno de los casos que generó mayor repercusión corresponde a una resolución del Juzgado de Faltas de la Municipalidad de Ramallo que establece una sanción de $2.838.750 contra un vecino.

Según consta en el documento difundido públicamente, la multa fue aplicada por una infracción al artículo 40, incisos A, B, C, D y J de la Ley Nacional de Tránsito 24.449.

La normativa establece una serie de requisitos indispensables para circular por la vía pública. Entre ellos se encuentran contar con licencia de conducir habilitante, la documentación correspondiente del vehículo, seguro obligatorio y el dominio correctamente colocado.

En el caso de las motocicletas, además, la legislación contempla la obligación de utilizar casco normalizado, entre otras condiciones necesarias para circular de acuerdo con las disposiciones vigentes.

Los vecinos cuestionan el monto de las sanciones Si bien los reclamos no ponen en discusión la necesidad de respetar las normas de tránsito y contar con la documentación obligatoria, el principal cuestionamiento está relacionado con los montos de las multas y el impacto que pueden generar en la economía de quienes reciben una sanción.

La aparición de resoluciones con cifras millonarias provocó comentarios y reclamos en redes sociales, donde vecinos expresaron su preocupación por la dificultad que implica afrontar este tipo de obligaciones, especialmente para trabajadores y familias con ingresos limitados.

Uno de los mensajes difundidos cuestionó directamente al intendente municipal y planteó que el valor de la sanción no guardaría relación con el valor del vehículo involucrado.

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“Una locura total, no tienen vergüenza de cobrar multas que no justifican el valor del vehículo, señor intendente”, expresó el vecino, en un fuerte cuestionamiento dirigido a la administración municipal.

El reclamo por el impacto económico en las familias En el mismo planteo, el vecino relacionó el valor de las sanciones con los ingresos de los trabajadores y cuestionó el destino de los recursos que recauda el Municipio mediante las infracciones.

“Usted será capaz de vivir con los sueldos que otorga. Deje de aprovecharse de la gente trabajadora, está jugando con la necesidad”, sostuvo en su publicación.

El planteo abrió nuevamente una discusión sobre el equilibrio entre la necesidad de aplicar sanciones para garantizar el cumplimiento de las normas y la capacidad económica de los ciudadanos para afrontar determinadas penalidades.

Las multas de tránsito tienen como objetivo desalentar conductas que puedan poner en riesgo la seguridad vial. Sin embargo, los vecinos que hicieron públicos sus reclamos consideran necesario revisar el impacto que tienen las sanciones de elevado valor sobre quienes deben afrontarlas.