San Pedro: La Cooperadora del Hospital Ruffa continúa con la campaña de socios y la rifa anual

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La Cooperadora del Hospital Emilio Ruffa mantiene abierta su campaña de socios y la tradicional rifa anual, con vendedores autorizados que recorren domicilios.

27 de agosto de 2026 a las 01:25 p. m.

27 de agosto de 2026 a las 01:25 p. m.

La Cooperadora del Hospital Emilio Ruffa continúa con su campaña de socios y la tradicional rifa anual, dos iniciativas destinadas a reunir fondos para acompañar al nosocomio de la ciudad de San Pedro. Los recursos obtenidos permiten colaborar con la adquisición de equipamiento y distintos elementos necesarios para el funcionamiento del hospital público.

Rifa del Hospital Ruffa: vendedores autorizados recorren San Pedro En el marco de la campaña, vendedores autorizados recorren distintos domicilios de la ciudad ofreciendo la rifa anual. Desde la institución remarcaron la importancia de que los vecinos puedan identificar correctamente a quienes realizan esta tarea.

El personal que trabaja puerta a puerta utiliza camperas rojas con distintivos de la Cooperadora y lleva visible una identificación con nombre y apellido. Además, ante el pedido de los vecinos, los vendedores pueden presentar su DNI para acreditar su identidad.

La Cooperadora informó que el único teléfono oficial para realizar consultas vinculadas con la propuesta es el 3329 46 7753, correspondiente a uno de los integrantes de la institución.

Más de $10 millones en premios durante la rifa anual La rifa contempla más de 10 millones de pesos en premios, distribuidos entre sorteos semanales, mensuales y el sorteo final previsto para julio de 2027.

El primer gran sorteo será en febrero de 2027 y tendrá un premio de $2 millones para quienes hayan abonado la totalidad del valor de la rifa por adelantado.

A lo largo del año también se realizarán sorteos semanales con premios de $100.000 y $50.000. En tanto, los sorteos mensuales contemplarán premios de $50.000, $100.000 y $150.000.

Para el sorteo final de julio de 2027 se establecieron los siguientes premios:

$3.000.000 para el primer premio.

$2.000.000 para el segundo.

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$1.000.000 para el tercero.

$500.000 para el cuarto y quinto puesto.

$100.000 para los aciertos de dos cifras.

De esta manera, la propuesta ofrece distintas posibilidades de acceder a premios, mientras que el aporte de quienes participan se transforma en recursos destinados a acompañar las necesidades del Hospital Emilio Ruffa.

Cómo hacerse socio de la Cooperadora del Hospital Además de participar de la rifa, los vecinos pueden colaborar a través de la campaña de socios, una alternativa que permite realizar un aporte periódico para sostener el trabajo de la Cooperadora durante todo el año.

La cuota mensual es de $10.000, aunque también existe la posibilidad de realizar un pago total por adelantado de $100.000.

Quienes quieran sumarse pueden acercarse a la sede administrativa ubicada en Ituzaingó 979 o a la oficina que la Cooperadora posee en el interior del Hospital Ruffa.

La campaña continuará durante todo el año y constituye una de las formas mediante las cuales la comunidad puede acompañar concretamente al principal centro asistencial público de San Pedro.