El microestadio de Pergamino, en la etapa final de una obra que trasciende al deporte

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Pergamino

Este proyecto representa una de las intervenciones de mayor envergadura vinculadas con la infraestructura de la ciudad y forma parte de una estrategia que apunta a ampliar la oferta de los espacios destinados al deporte.

Avanzan las últimas etapas de construcción del micro estadio cubierto que se levanta en el predio ubicado sobre calle Ricardo John, entre Doctor Felipe Arana y avenida Almafuerte. Este nuevo espacio deportivo y cultural tendrá capacidad para 3.500 espectadores y, de acuerdo con el cronograma previsto, quedará habilitado a mediados de febrero, con Pergamino Básquet como uno de los primeros equipos en utilizarlo en el marco de su participación en la Liga Argentina.

Esta obra representa una de las intervenciones de mayor envergadura vinculadas con la infraestructura deportiva de la ciudad y forma parte de una estrategia que apunta a ampliar la oferta de espacios destinados al deporte, pero también a generar un escenario apto para espectáculos y actividades culturales de convocatoria.

En este sentido, desde el Municipio plantean que el objetivo es que el micro estadio trascienda su utilización para competencias deportivas y pueda transformarse en un nuevo polo de atracción para Pergamino y las localidades de la región. La posibilidad de recibir eventos de distintas características permitiría incorporar a la ciudad un escenario con la capacidad para albergar encuentros deportivos, espectáculos culturales y otras propuestas que actualmente requieren instalaciones de mayores dimensiones.

Además el edificio cuenta con una superficie y características acordes con todos los requerimientos establecidos para este tipo de infraestructura. El micro estadio tendrá 70 metros de largo por 50 metros de ancho y fue proyectado bajo todos los estándares municipales, provinciales y nacionales correspondientes, según las especificaciones de la Dirección de Infraestructura.

Un escenario único En cuanto a su utilización deportiva, la estructura estará preparada para poder recibir competencias de básquet, vóley, futsal y handball, además de otras disciplinas que puedan desarrollarse en un estadio cubierto. De esta manera, la intención oficial es que el espacio pueda ser utilizado durante todo el año por distintas instituciones y disciplinas, ampliando las posibilidades para la realización de competencias y eventos de carácter local y regional.

Uno de los aspectos destacados del proyecto es la concepción del espacio interior. La fisonomía será de características minimalistas, con la intención de concentrar toda la atención del público en el escenario y en la actividad que se desarrolle en la arena central.

El nivel de acceso cuenta con un frente acristalado y concentra los diferentes ingresos destinados al público. Desde allí se desarrolla la galería principal de circulación, concebida como un anillo que rodea la arena y permite el acceso a las tribunas y a los distintos espacios auxiliares del edificio.

En esta etapa final de los trabajos, las tareas están concentradas en diferentes sectores internos que resultan fundamentales para completar la infraestructura necesaria para su funcionamiento. Entre ellos se encuentran los vestuarios y otras dependencias de apoyo que permitirán que el estadio pueda operar de acuerdo con las exigencias de las competencias deportivas de nivel nacional.

El proyecto contempla, además, un área específica de entrenamiento que incluirá un gimnasio, junto con depósitos y un sector destinado al mantenimiento. A esto se suman los sanitarios, las boleterías y los espacios necesarios para la organización y cobertura de los eventos.

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Moderno y convencional También fueron previstos aquellos sectores destinados a las tareas institucionales y de comunicación. El micro estadio dispondrá de una sala de conferencias, sala de prensa y zona mixta, espacios que permitirán atender las necesidades de los equipos, protagonistas y medios de comunicación durante las jornadas deportivas.

La seguridad y la accesibilidad constituyen otros de los aspectos contemplados en el diseño. El edificio tiene salidas de emergencia y sectores especialmente destinados a personas con discapacidad, con el propósito de garantizar condiciones adecuadas de acceso y permanencia para los espectadores.

La infraestructura se completa con un palco de honor, áreas VIP, palcos preferenciales y espacios específicos para los medios de comunicación. La distribución de estos sectores busca responder a las distintas necesidades que plantea la organización de eventos de importante convocatoria.

El desafío para la Municipalidad, una vez concluida la obra, será darle continuidad a la utilización del espacio y consolidar así una agenda que exceda las presentaciones deportivas. En ese sentido, la posibilidad de contar con un estadio cubierto de estas características abre un abanico de alternativas para la realización de los espectáculos y las actividades que puedan convocar a público de Pergamino y también de localidades de la zona.

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La continuidad de Pergamino Básquet a la Liga Argentina aparece, en ese contexto, como uno de los primeros acontecimientos de relevancia que tendrá como escenario al nuevo micro estadio. La presencia del equipo local permitirá poner en funcionamiento una infraestructura largamente esperada por el ámbito deportivo y, al mismo tiempo, servirá como primera experiencia para evaluar su funcionamiento ante una competencia de alcance nacional.

Con una capacidad para 3.500 personas y una infraestructura preparada para diferentes disciplinas, el nuevo espacio busca convertirse en algo más que una cancha cubierta. La expectativa oficial es que el predio se incorpore progresivamente al circuito de grandes actividades de la ciudad y que el micro estadio pueda recibir propuestas durante buena parte del calendario anual.