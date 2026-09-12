Tierra Dorada se presenta en La Rural con una propuesta que combina ciudad y naturaleza

> Tierra Dorada se presenta en La Rural con una propuesta que combina ciudad y naturaleza

Pergamino

El desarrollo inmobiliario, que proyecta el barrio cerrado más grande de Pergamino, participa por primera vez de la Exposición Rural.

Tierra Dorada dice presente en la 87ª Exposición Rural de Pergamino, acercando a los visitantes una propuesta inmobiliaria que busca combinar la comodidad de vivir en la ciudad con la tranquilidad y el entorno característico del campo.

El desarrollo, ubicado sobre la ruta 188, lindero a la Escuela Agrotécnica, contempla 108 hectáreas y se encuentra en plena ejecución de sus obras. Por sus dimensiones, el proyecto fue conformado legalmente como dos barrios cerrados y contempla además un sector comercial.

Durante la muestra, Tierra Dorada cuenta con un espacio ubicado junto al sector gastronómico, donde los interesados pueden conocer en detalle las características del proyecto, consultar por los lotes disponibles, las alternativas de financiación y recibir asesoramiento personalizado.

Infraestructura y amenities La propuesta fue pensada con una mirada de largo plazo y apunta no solamente a quienes ya viven en Pergamino, sino también a personas de otras ciudades que buscan radicarse en la ciudad o que desarrollan actividades laborales a distancia.

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Entre sus principales características se destacan la infraestructura prevista, las alternativas de acceso y conexión con las rutas 188 y 8 y una amplia propuesta de amenities y servicios. El proyecto también incorpora aspectos vinculados con la seguridad y la calidad de vida, buscando generar un entorno residencial que responda a las nuevas demandas habitacionales.

La ubicación estratégica constituye otro de sus diferenciales, con conexión directa hacia la autopista y un emplazamiento sobre uno de los principales accesos a Pergamino.

Tierra Dorada, en la vidriera de la Rural La presencia en la Exposición Rural representa para Tierra Dorada una oportunidad para acercar el proyecto a un público estrechamente vinculado con la producción, el campo y la ciudad, y mostrar en forma directa el avance de las obras.