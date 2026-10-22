Dominattack celebra su quinta edición con una noche a puro rock independiente

Cultura

En el marco del 19º aniversario de Radio Domino, el festival reunirá el sábado 24 en Ritmo Club Resto Bar a cuatro bandas de Pergamino y la región, con propuestas que van desde el punk rock hasta el blues, el indie y los clásicos del rock nacional.

Con el lema “El rock nos une”, el festival Dominattack volverá a reunir a músicos y seguidores de la escena rockera en una nueva edición que promete diversidad de estilos, canciones propias y clásicos del género. Organizado por Radio Domino, el encuentro se realizará el sábado 24, desde las 20:00, en Ritmo Club Resto Bar, ubicado en avenida Alsina 950. La propuesta se enmarca, además, en el festejo por el 19º aniversario de la emisora.

La quinta edición de Dominattack tendrá como protagonistas a cuatro agrupaciones: Corre Lola, de Colón, y las pergaminenses El misterio de los inconscientes, Seleccionado Rural y Pamy Rock. Con distintas trayectorias y búsquedas musicales, las bandas compartirán escenario en una jornada que apuesta a fortalecer los espacios de encuentro para el rock local y regional.

Las entradas se pueden adquirir comunicándose al teléfono 2477 318000.

Cuatro bandas, distintas formas de vivir el rock Desde la ciudad de Colón llegará Corre Lola, una agrupación con más de diez años de trayectoria que propone un recorrido por grandes clásicos del rock nacional. Su repertorio abarca canciones de las décadas del 70, 80, 90 y 2000, con temas de referentes como Charly García, La Renga, Luis Alberto Spinetta, Los Fabulosos Cadillacs, Andrés Calamaro, Fabiana Cantilo, Soda Stereo y Virus, entre otros. A esa selección de clásicos, la banda suma también composiciones propias, en una propuesta que combina la memoria musical con su identidad artística.

Por Pergamino se presentará El misterio de los inconscientes, una de las propuestas que se suman a esta edición. Integrada por músicos y compositores, la banda desarrolla un repertorio de canciones propias en el que confluyen el rock, el blues, el indie y el pop. Su participación representa una oportunidad para dar a conocer su material y compartir con el público una búsqueda musical que transita diferentes sonoridades.

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También será parte del festival Seleccionado Rural, una joven formación pergaminense que se presentará por primera vez en Dominattack. Con una propuesta centrada en el punk rock, el grupo combina versiones de canciones conocidas con composiciones propias. Entre sus referencias musicales aparecen bandas emblemáticas del género como Hermética, Los Violadores y Flema, cuyos sonidos y espíritu forman parte de su identidad.

La grilla se completa con Pamy Rock, una agrupación integrada por músicos moteros que decidieron reunirse para participar de esta edición del festival. Aunque se formó hace pocos meses, el grupo comparte una marcada afinidad por el rock argentino y prepara un repertorio de versiones de artistas y bandas fundamentales, como Pappo, Riff, Ricardo Iorio, La Renga, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Memphis La Blusera y La Mississippi.

Un espacio para la música independiente A lo largo de sus ediciones, Dominattack busca ofrecer un escenario para bandas con diferentes recorridos, desde proyectos emergentes hasta agrupaciones con años de experiencia, y generar un punto de encuentro entre músicos y público.