Compañía de Zapadores tendrá su debut en vivo en El Yerta Club Cultural

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La banda local debutará en vivo este viernes 23, con un recorrido por clásicos del rock argentino y la participación de músicos invitados. Una propuesta íntima y eléctrica para compartir canciones y celebrar la música en directo.

Este viernes 23, la banda local Compañía de Zapadores se presentará por primera vez en vivo en El Yerta Club Cultural, con una propuesta que invita a recorrer algunos de los clásicos más representativos del rock argentino, en una noche pensada para compartir canciones, emociones y la energía de la música en directo.

“Un encuentro íntimo y eléctrico, donde vamos a estar repasando clásicos y bastiones de nuestro rock argentino, y cantar juntos como principal objetivo”, anticipan los integrantes del grupo a través de sus redes sociales. La formación está integrada por Maxi Brajer, Nico Leiva, Nico Pinco y Alejo Vecerrica, quienes se preparan para dar este primer paso sobre el escenario y encontrarse con el público en un ambiente cercano y distendido.

La velada contará, además, con la participación de destacados músicos invitados: Aldana Galmes, Matías Lantella, Santi Lacuadra y Renata Ayala, que se sumarán a una propuesta musical concebida para celebrar el repertorio del rock nacional y su capacidad de reunir distintas generaciones alrededor de canciones que forman parte de la memoria colectiva.

El espectáculo comenzará a las 21:00 en El Yerta Club Cultural. El espacio dispondrá de barra y servicio de bufet para acompañar la noche.

Las entradas tienen un valor de 10.000 pesos. Para adquirirlas y reservar lugar, los interesados pueden comunicarse por mensaje directo a la cuenta de Instagram @elyertacc o al teléfono 2477 550011.

Sobre Compañía de Zapadores El rock argentino siempre se ha construido desde la urgencia de decir y abrir caminos donde antes solo había silencio. En esa misma línea estética y conceptual se planta Compañía de Zapadores, una formación que fusiona la potencia del género con una profunda identidad arraigada en nuestra propia historia

“Nuestra unión no es una elección azarosa; encierra una declaración de principios. En la gesta emancipadora del General José de San Martín, los zapadores eran aquellos soldados e ingenieros encargados de abrir rutas imposibles, derribar obstáculos y preparar el terreno para el avance del ejército en la Cordillera”, explican.

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“Casi como un eco de aquellos hombres que forjaron la libertad a fuerza físico y coraje, este grupo de músicos se propone una tarea similar en el plano cultural: desbrozar los caminos del arte para edificar un rock de esta tierra, tocado con las vísceras y una pasión eterna que pone en evidencia el presente de este género a pesar de su larga y variada trayectoria.

“La fisonomía de la banda combina la solidez de sus integrantes estables con la frescura de las colaboraciones. En el frente de batalla se alinean Maxi Brajer en el ritmo, Nico Leiva las cuerdas, Nico Pinco las bases y Alejo Vecerrica con su voz inmaculada y su histrionismo natural, artífices de un sonido crudo, directo y profundamente identitario.

“Para la velada en El Yerta, la propuesta se expandirá con la presencia de destacados músicos invitados: Aldana Galmes, Matías Lantella, Santi Lacuadra y Renata Ayala, quienes aportarán nuevos matices y texturas a una noche que se perfila memorable.

“Compañía de Zapadores intenta demostrar que el rock nacional sigue vivo cuando se alimenta de la memoria y el pulso de su gente. La cita está pactada; la vanguardia está lista para avanzar”.