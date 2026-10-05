Popurrí llega a El Yerta Club Cultural con una mirada sobre el oficio de actuar

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Cultura

Este jueves, a las 21:00, El Yerta presenta “Popurrí (actuar para qué)”, una obra de Juan Chapur y Charly Velasco, dirigida por Flor Patiño, que combina humor, clown, improvisación y teatro físico para reflexionar sobre el oficio de actuar.

El jueves 8, a las 21:00, en El Yerta Club Cultural se presentará “Popurrí (actuar para qué)”, una propuesta teatral creada y protagonizada por Juan Chapur y Charly Velasco, con dirección de Flor Patiño. La obra combina clown, teatro físico, comedia del arte e improvisación para abordar, desde el humor y el absurdo, las contradicciones de dos actores que buscan dar un salto en sus carreras.

Fran y Manuel son dos amigos que tienen una misión urgente: preparar, en muy poco tiempo, una obra para presentarse en el festival de teatro más reconocido de Latinoamérica. Sin embargo, sus diferentes personalidades y maneras de entender el teatro convierten cada ensayo en un campo de batalla donde aparecen frustraciones, miserias, ambiciones y deseos de reconocimiento.

A partir de esta situación, “Popurrí” propone un recorrido por diferentes técnicas teatrales y estados emocionales para poner en escena a dos seres imperfectos que intentan alcanzar un objetivo mientras enfrentan sus propias contradicciones. En ese recorrido aparece una pregunta que atraviesa toda la obra: “¿Actuar para qué?”

Los protagonistas La puesta reúne a dos artistas con una trayectoria compartida que comenzó en 2009, cuando Charly Velasco y Juan Chapur se conocieron en Pumamarca, Jujuy, como integrantes del grupo de teatro callejero ERA. Luego de cuatro años de funciones y tras la disolución del grupo, ambos continuaron trabajando juntos y dieron forma al dúo que actualmente integran.

Desde entonces desarrollaron una intensa actividad en el ámbito de la varieté, creando sus propias escenas y recorriendo espacios de Capital Federal, el conurbano bonaerense y distintas ciudades del interior del país. El clown, el teatro físico, la comedia del arte y la improvisación son algunas de las herramientas con las que construyen un lenguaje propio y exploran los límites de los formatos teatrales.

Además de su recorrido sobre los escenarios, ambos actores cuentan con experiencia en producciones audiovisuales. Velasco participó en series como “El Marginal”, “Espartanos” y “El Eternauta”, mientras que Chapur formó parte de “Maradona, sueño bendito”, “El Presidente” y la película “Granizo”.

La dirección está a cargo de Florencia Patiño, actriz, clown, directora y docente, quien cuenta con una extensa trayectoria teatral. Entre sus trabajos de dirección se encuentran “Cuenca, una pedacita de la nada misma”, “Universo Pi”, “Años Luz”, “Enter, el desafío final”, “Todo bien, ritual para una payasa sola”, “Familiares”, “Sueño con canciones”, “Un coro en la tormenta”, “Cuentos de los pueblos de un lugar” y “El circo va a dar función”, entre otras propuestas.

El equipo técnico se completa con Victoria Santoro como asistente de dirección; Mariano Basile en diseño de luces; Lucía Triolo en diseño gráfico; Gonzalo Genone en asistencia musical; y el equipo de “Popurrí” en la realización de escenografía y vestuario.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $10.000. Para reservas e información se puede consultar al 2477-550011 o mediante mensaje directo a @elyertacc en Instagram.

El espacio contará además con barra y servicio de bufet autogestionado.