“Tierra Sana”: tres noches para celebrar la música de raíz y defender el territorio

Cultura

El Yerta Club Cultural ofrecerá tres noches consecutivas de música, además de la obra de teatro Campo santo, con destacados artistas locales, regionales y un cierre de lujo a cargo del maestro Juan Falú.

Desde este viernes y hasta el domingo, el espacio cultural El Yerta Club Cultural -ubicado en Estrada 1953, Pergamino- se vestirá de fiesta para celebrar la primera edición del Festival "Tierra Sana: como caído del suelo". Tres veladas consecutivas diseñadas para honrar nuestras raíces a través de encuentros íntimos con la música popular y de raíz.

El festival reunirá a una grilla de músicos admirados en una propuesta colectiva que apuesta a la identidad y a la cultura compartida.

Las propuestas El viernes, con apertura de puertas a las 21:00, la grilla arranca con la presentación de Ambulantes, acompañados por José Augusto Santucho y Julián Venegas, quienes regresan al escenario de El Yerta para compartir sus composiciones. La unión del territorio urbano, el trabajo y la cultura es lo que puede definir Ambulantes, dan cuenta de un cancionero popular que revaloriza el trabajo en la calle, la economía popular y la tradición histórica de oficios hechos canción, como "el vendedor de yuyos" de Yupanqui, el cartero y el vendedor de chipá.

El sábado, con apertura de puertas a las 21:00, será el turno de Campo Santo abriendo el telón. Se trata de una obra de teatro escrita y dirigida por Fernando Crespi. Está basada en hechos reales y aborda con crudeza la lucha vecinal frente a las fumigaciones. Luego, actuará Ensamble Sudaca, un colectivo de músicos locales dirigidos a la reversión de ritmos latinoamericanos. Con voces, guitarras, piano, teclados y vientos, un fuerte soporte de percusión y batería para sostener los complejos ritmos latinoamericanos y afroamericanos que abordan.

Finalmente, el domingo, con apertura de puertas a las 20:00, el broche de oro del festival estará a cargo del célebre guitarrista y compositor tucumano Juan Falú, Premio Nacional de Música y pilar fundamental de nuestra identidad musical, quien brindará un concierto íntimo y profundo. Juan Falú es uno de los máximos referentes vivos de la guitarra criolla y la música argentina. Su espectáculo se caracteriza por una profunda calidad interpretativa y su célebre capacidad de improvisación sobre folclore tradicional (zambas, chacareras y gatos).