> Manos Libres invita a levantar la mirada y construir acuerdos para una infancia sin smartphones

Pergamino

La psicóloga Noelia Berón brindará una charla este jueves, a las 18:30, en la Biblioteca Menéndez. La propuesta de la Fundación CRUP busca acompañar a las familias que desean postergar el acceso de niños y adolescentes a los teléfonos inteligentes.

Con el propósito de acompañar a las familias en una decisión que muchas veces resulta difícil de sostener en soledad, la Fundación CRUP invita a participar de la charla “¡No sos la única familia que quiere esperar!”, a cargo de la licenciada Noelia Berón, psicóloga infantil y referente de la iniciativa Manos Libres, una infancia sin smartphones.

El encuentro tendrá lugar este jueves, a las 18:30, en el Auditorio de la Biblioteca Menéndez, ubicado en avenida Colón 635, y estará orientado a brindar herramientas para generar acuerdos que permitan retrasar la entrega de teléfonos inteligentes a niños y adolescentes, así como su incorporación temprana a las redes sociales.

“La idea es enseñar a las familias cómo generar estos acuerdos entre los grupos de padres y poder retrasar la entrega de los smartphones”, explicó Berón, quien aclaró que la iniciativa no propone un rechazo a la tecnología, sino una mirada más consciente sobre el momento y las condiciones en que los chicos comienzan a utilizarla.

En ese sentido, sostuvo que los teléfonos se transformaron en “una computadora portátil chiquitita que va acompañando a los chicos y los mete en un mundo en el cual no están preparados para gestionar”.

Noelia Berón, psicóloga, brindará la charla de este jueves. Una propuesta que busca sumar a toda la comunidad Uno de los aspectos centrales que Noelia Berón anticipará durante la charla es la ampliación de Manos Libres, que ya no estará circunscripta exclusivamente a los grupos de padres. La intención es que instituciones, escuelas, gimnasios, docentes, abuelos y cuidadores también puedan involucrarse y asumir compromisos para promover un uso más consciente de la tecnología.

“La idea es que Manos Libres llegue desde las instituciones hasta los grupos pequeños de familia. Por ejemplo, que nuestra escuela sea Manos Libres, nuestro grupo familiar o que yo sea una abuela Manos Libres”, explicó.

De esta manera, los acuerdos podrán trascender el ámbito familiar y convertirse en compromisos comunitarios. Porque, como señaló la profesional, acompañar a las infancias requiere que los adultos trabajen en conjunto y que las decisiones individuales encuentren respaldo en los distintos espacios donde los chicos se desarrollan.

La campaña lleva como lema Levantemos la mirada, una invitación que también alcanza a los adultos y propone revisar los propios hábitos digitales, recuperar los vínculos presenciales y volver a darles lugar al juego, la interacción y las actividades al aire libre.

“Nadie puede solo, esta temática requiere un abordaje masivo”, expresó Berón, quien destacó la importancia de recuperar espacios de encuentro y permitir que los chicos tengan una infancia con mayores oportunidades de interacción fuera de las pantallas.

Herramientas para llevar los acuerdos a la vida cotidiana Durante el encuentro también se abordarán situaciones concretas que suelen generar dudas entre las familias: cómo sostener los acuerdos cuando otros chicos llegan a una casa con sus celulares, qué alternativas ofrecer durante los días de lluvia o cómo organizar cumpleaños y reuniones sin que los dispositivos ocupen el centro de la actividad.

La intención será compartir herramientas prácticas y despejar inquietudes sobre una propuesta que despierta cada vez más interés. “Yo creo que de manera masiva podemos lograr algo muy lindo en Pergamino para que de nuestra ciudad puedan atravesar una infancia distinta”, manifestó la psicóloga.

La actividad tendrá un valor solidario de 5.000 pesos, cuya recaudación será destinada a colaborar con una institución educativa infantil de la ciudad. Desde la Fundación CRUP y la profesional destacaron la importancia de sumar voluntades para que esta iniciativa preventiva pueda crecer y alcanzar a más sectores.

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La invitación está abierta a todas las familias y a quienes, desde distintos lugares de la comunidad, quieran involucrarse en la construcción de entornos más saludables para las infancias. Porque esperar, acompañar y establecer acuerdos puede ser mucho más sencillo cuando se descubre que no se está solo en esa decisión.



