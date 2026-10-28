Dos elencos corales ofrecerán un concierto en la Parroquia San Vicente

Cultura

El Coro Femenino y el Coro Municipal de Niños y Jóvenes se presentarán este domingo, a las 20:00, en Francia 935. Ambas agrupaciones atraviesan una intensa agenda artística, con participaciones en encuentros corales y próximas giras por Buenos Aires y Mendoza.

Este domingo 1º, a las 20:00, en la Parroquia San Vicente, ubicada en Francia 935, se desarrollará un gran concierto coral que reunirá al Coro Femenino, dirigido por el maestro Hugo Ramallo, y al Coro Municipal de Niños y Jóvenes, bajo la conducción de Mariana y Natalia Ramallo, quienes están al frente de la agrupación desde 2015.

La presentación ofrecerá al público la posibilidad de disfrutar del trabajo de dos elencos que mantienen una intensa actividad artística y que, en las próximas semanas, afrontarán nuevos desafíos y experiencias musicales en distintos puntos del país.

El Coro Femenino llega a esta presentación luego de una destacada actuación en la ciudad de Junín. — CORO FEMENINO Una agenda de importantes encuentros El Coro Femenino llega a esta presentación luego de una destacada actuación en la ciudad de Junín, donde participó la semana pasada de un encuentro organizado por el Coro Polifónico de esa localidad bonaerense.

Además, la agrupación ya se prepara para formar parte del festival internacional Mercedes Canta, que se desarrollará en la ciudad de Mercedes los días 21 y 22 de noviembre. La participación en este evento representará una nueva oportunidad para compartir experiencias con otras formaciones corales y mostrar el trabajo artístico que viene realizando el conjunto.

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Por su parte, el Coro Municipal de Niños y Jóvenes emprenderá la próxima semana una gira por la provincia de Mendoza, que combinará presentaciones musicales con actividades recreativas y culturales.

Durante el recorrido, los integrantes compartirán escenario con el prestigioso Coro de Niños de la Universidad Nacional de Cuyo, dirigido por la profesora Ángela Burgoa. Posteriormente, se presentarán en Uspallata junto a la Banda Los Tonitos, conducida por el maestro Antonio Pereyra.