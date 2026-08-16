Cinema Pergamino inaugura el ciclo Cinema Club con “Nuestra Tierra”, de Lucrecia Martel

Cultura

La nueva propuesta comenzará el martes 18 a las 19:30 en Cinema Pergamino, con entrada libre y gratuita y una charla posterior coordinada por el realizador local Sebastián Basiluk.

Cinema Pergamino pondrá en marcha el próximo martes 18 una nueva propuesta destinada a recuperar el espíritu del tradicional cine club. A partir de las 19:30 se desarrollará la primera función de Cinema Club, que tendrá como película inaugural a “Nuestra Tierra”, el más reciente trabajo de la reconocida directora argentina Lucrecia Martel.

La actividad propone no solamente disfrutar de películas que se apartan de los circuitos más convencionales, sino también generar un espacio de encuentro y conversación entre los espectadores. Luego de cada proyección habrá una charla coordinada por el realizador pergaminense Sebastián Basiluk, quien estará a cargo de presentar las películas y acompañar el intercambio posterior.

“Todos los martes intentaremos traer títulos que se corran un poco de lo convencional, y aquello que llama la atención y que el público de repente está esperando y que no tienen ventana de cine”, explicó Basiluk al referirse a la iniciativa.

El realizador, que ya ha coordinado otras propuestas cinematográficas en Pergamino, señaló que la idea surgió a partir de recuperar una experiencia propia del cine club: “Surgió la propuesta de lo más parecido al Cine Club Tradicional donde se puede charlar sobre las películas después de verlas y de mi parte hacer una suerte de presentación, acompañar y coordinar esas charlas”.

En ese sentido, explicó que el intercambio podrá partir de distintas herramientas que proponga la película, su autor o la temática abordada. “Eso que pasaba cuando salíamos del cine y comentar la película, era una de las partes importantes de verla con público”, sostuvo.

Una mirada diferente Basiluk destacó que los títulos seleccionados para Cinema Club no necesariamente son películas menores, sino producciones que encuentran dificultades para acceder a la pantalla grande debido a las actuales formas de distribución cinematográfica.

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“Las películas que se van a proyectar no tienen el espacio en la pantalla grande no porque sean películas menores, simplemente porque no es lo que manda de alguna manera la tendencia de cómo circula y cómo se distribuye hoy el cine, muy enfocado a películas masivas que tienen todos los condimentos para generar públicos muy amplios”, explicó.

Frente a ese escenario, la propuesta busca recuperar otro tipo de experiencia cinematográfica. “En el cine que queremos rescatar quizás pasa todo lo contrario, la película en sí misma vale la pena y hay un autor, una mirada, hay una búsqueda, y también enfrentarse a una historia que a priori no sabés bien qué va a suceder”, planteó Basiluk.

Y resumió el espíritu de la iniciativa en una idea ligada a la experiencia colectiva de ir al cine: “Ese viaje es el que proponía siempre el cine, o sentarse en la butaca y entregarse a ver qué pasaba con eso”.

La programación incluirá producciones de distintos orígenes. “Un poco de cine nacional, un cine extranjero, europeo; tenemos autores que hoy están llamando la atención”, adelantó el coordinador.