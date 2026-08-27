Ramallo: Nueva Expo Autos Multimarcas con un homenaje especial al Flaco Traverso

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La jornada será el domingo 6 de septiembre en la Costanera de Ramallo, con entrada libre, música y una propuesta para toda la familia.

La costa de la ciudad de Ramallo volverá a convertirse en punto de encuentro para los fanáticos de los motores con una nueva edición de la Expo Autos Multimarcas y Multiestilo. La actividad se realizará el domingo 6 de septiembre, con entrada libre y gratuita, y tendrá como uno de sus momentos destacados un homenaje al recordado “Flaco” Traverso.

La propuesta se desarrollará en el Paseo Costanera “Viva el Río”, a partir de las 10 de la mañana y hasta la caída del sol. Durante varias horas, vecinos, visitantes y aficionados al mundo automotor podrán recorrer una exposición que reunirá vehículos de distintas marcas, estilos y épocas.

Expo Auto Multimarca: una jornada para los fanáticos de los vehículos La Expo Autos Multimarcas y Multiestilo busca reunir en un mismo espacio a propietarios, coleccionistas y aficionados que comparten la pasión por los automóviles. La diversidad de vehículos será uno de los principales atractivos de una jornada pensada para disfrutar sin importar la edad.

El encuentro permitirá observar de cerca unidades de diferentes características, con propuestas que apuntan tanto a quienes siguen habitualmente las actividades relacionadas con el automovilismo como a quienes simplemente disfrutan de conocer vehículos particulares y compartir una jornada al aire libre.

La organización plantea la actividad como una oportunidad para generar un espacio de encuentro entre los fanáticos de los motores y la comunidad. En ese sentido, la elección de la Costanera de Ramallo permitirá combinar la exposición con el entorno natural y las posibilidades recreativas que ofrece uno de los sectores más concurridos de la ciudad.

La jornada comenzará a las 10 y se extenderá hasta la caída del sol. El acceso será libre y gratuito, por lo que no será necesario abonar una entrada para recorrer la exposición y participar de las diferentes actividades previstas.

Homenaje al Flaco Traverso, una figura histórica del automovilismo argentino Uno de los momentos centrales de la Expo Auto será el homenaje a Juan María Traverso, conocido popularmente como “El Flaco”, una de las figuras más importantes y reconocidas de la historia del automovilismo argentino.

La elección del homenaje se relaciona directamente con el espíritu de la convocatoria, que tendrá como consigna “Autos que marcaron historia, un legado que sigue vivo”. La frase sintetiza la intención de recuperar el vínculo entre los vehículos, las historias que los rodean y las distintas generaciones de aficionados que mantienen vigente la pasión por el automovilismo.

Traverso dejó una huella profunda en el automovilismo nacional a lo largo de una extensa trayectoria. Sus actuaciones, sus títulos y su particular personalidad lo transformaron en uno de los pilotos más queridos y reconocidos por el público argentino.

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El homenaje será así una manera de mantener presente la figura del piloto y de acercar su historia a quienes concurran a la exposición. Para los fanáticos del automovilismo, la presencia de esta referencia histórica aportará un componente especial a una jornada dedicada precisamente a los autos que dejaron su marca.

Música, solidaridad y actividades para compartir en familia Además de la exposición de vehículos, la jornada contará con diferentes propuestas para acompañar el encuentro. La música tendrá un lugar destacado con la presentación de La Rasa Kontodo-Banda, que estará a cargo de sumar ritmo y entretenimiento durante la actividad.

La incorporación de una propuesta musical apunta a ampliar el atractivo del evento y generar un ambiente pensado para compartir entre amigos y en familia. De esta manera, la Expo Auto no estará limitada exclusivamente a los aficionados del automovilismo, sino que buscará convocar a todo el público que quiera acercarse a la Costanera.

Otro de los aspectos destacados será el carácter solidario de la convocatoria. Durante el encuentro habrá una urna destinada a recibir colaboraciones voluntarias para el fútbol femenino del Club Matienzo.

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La iniciativa permitirá que quienes concurran puedan acompañar, mediante un aporte voluntario, el desarrollo de la actividad deportiva femenina de la institución. Así, la exposición sumará también un componente comunitario a una jornada que tendrá como eje principal la pasión por los autos.

Desde la organización invitaron a los vecinos de Ramallo y de localidades de la región a participar de esta nueva edición de la Expo Autos Multimarcas y Multiestilo, que tendrá lugar el domingo 6 de septiembre en el Paseo Costanera “Viva el Río”.

Con vehículos de distintos estilos, música en vivo, una propuesta solidaria y el homenaje a una de las grandes leyendas del automovilismo argentino, la jornada se presenta como una alternativa para disfrutar al aire libre y compartir una pasión que continúa atravesando generaciones.