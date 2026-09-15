Publicidad
Pergamino
La Opinión Online
LO SportsLO Campo
Fúnebres
Región

Inseguridad en Ramallo: robos violentos vuelven a poner bajo la lupa la gestión de seguridad

El asalto al juez federal Carlos Villafuerte Ruzo se suma a una serie de robos violentos registrados en Ramallo y vuelve a instalar la preocupación por la seguridad en zonas urbanas, rurales y barrios privados del distrito.

Marcá La Opinión como fuente preferida en Google
15 de septiembre de 2026 a las 03:04 p. m.
El episodio ocurrido en Estancia Estrella Federal, donde un grupo de delincuentes armados ingresó a la vivienda del magistrado, lo amenazó y escapó con dinero y una escopeta, tiene una particularidad que no puede ser ignorada.
Foto: diarioelnorte.com.ar

El asalto al juez federal Carlos Villafuerte Ruzo volvió a poner en primer plano una problemática que preocupa cada vez más a los vecinos de Ramallo. El ingreso de delincuentes armados a una vivienda de Estancia Estrella Federal se suma a una seguidilla de hechos violentos registrados durante los últimos meses.

Ramallo y una seguidilla de robos violentos

El episodio ocurrido en Estancia Estrella Federal tuvo como víctima al magistrado, cuya vivienda fue irrumpida por un grupo de delincuentes armados. Los asaltantes lo amenazaron y escaparon con dinero y una escopeta.

Publicidad

Las mas leidas de Región

1

Inseguridad en Ramallo: asaltaron al juez Villafuerte Ruzo en su casa de Estancia Estrella Federal

14/9, 04:30 p. m.
Inseguridad en Ramallo: asaltaron al juez Villafuerte Ruzo en su casa de Estancia Estrella Federal
2

San Pedro: Detectaron antiguos recorridos del río Arrecifes mediante imágenes satelitales

10/9, 02:30 p. m.
San Pedro: Detectaron antiguos recorridos del río Arrecifes mediante imágenes satelitales
3

San Antonio de Areco:Ruta 41, el asfalto está cada vez más cerca en la nueva traza

10/9, 11:51 a. m.
San Antonio de Areco:Ruta 41, el asfalto está cada vez más cerca en la nueva traza
4

La crisis de ArreBeef preocupa a Ramallo por el impacto laboral en Pérez Millán

11/9, 10:22 a. m.
La crisis de ArreBeef preocupa a Ramallo por el impacto laboral en Pérez Millán
5

San Pedro: RainbowEx, cómo la estafa cripto que sacudió a la ciudad y atrapó a miles de vecinos

9/9, 09:07 a. m.
San Pedro: RainbowEx, cómo la estafa cripto que sacudió a la ciudad y atrapó a miles de vecinos

El hecho no aparece como un caso aislado dentro del escenario de inseguridad que atraviesa el distrito. Un relevamiento de los episodios registrados durante los últimos meses permite contabilizar al menos seis robos de características violentas o con utilización de armas.

En distintos casos, los delincuentes ingresaron a viviendas mientras sus habitantes dormían. También se registraron situaciones en las que las víctimas fueron golpeadas o maniatadas, aumentando la preocupación entre los vecinos de las localidades y zonas rurales.

Publicidad

Las zonas rurales y los accesos, bajo la lupa

El Paraíso, Pérez Millán, Estancia Estrella Federal, Villa Ramallo y sectores alejados de los principales centros urbanos aparecen entre los lugares alcanzados por los hechos. La extensión territorial de Ramallo y su amplia red de caminos rurales representan uno de los principales desafíos para las tareas de prevención.

La gestión del intendente Mauro Poletti ha presentado a la seguridad como uno de los ejes de gobierno. Sin embargo, la sucesión de robos vuelve a generar cuestionamientos sobre la capacidad de los sistemas de prevención para anticiparse a los delincuentes y evitar sus vías de escape.

Publicidad

Seguí leyendo

San Nicolás: vandalismo en el EcoParque, algunos de los menores ya habían causado destrozos en la Costanera
San Nicolás

San Nicolás: vandalismo en el EcoParque, algunos de los menores ya habían causado destrozos en la Costanera

Los lectores de patentes instalados en algunos accesos constituyen una herramienta de control, aunque su alcance es limitado frente a un distrito con múltiples caminos alternativos. Registrar el ingreso o egreso de vehículos no necesariamente permite impedir que los delincuentes utilicen recorridos que quedan fuera de los principales puntos de vigilancia.

Centro de Monitoreo y cuestionamientos a la gestión

Otro de los puntos que vuelve a quedar bajo análisis es el funcionamiento de las herramientas tecnológicas y del Centro de Monitoreo. La incorporación de cámaras y sistemas de identificación puede aportar información para una investigación, pero la prevención también requiere planificación, coordinación entre las distintas fuerzas y capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo.

Publicidad

La reiteración de hechos con características similares plantea interrogantes sobre la estrategia integral de seguridad en Ramallo y sobre la capacidad para detectar anticipadamente los movimientos de grupos dedicados a este tipo de robos.

La situación adquiere además una dimensión política particular porque el propio intendente Mauro Poletti fue víctima de amenazas. El episodio muestra que la problemática trasciende determinadas zonas o sectores sociales y alcanza incluso a quienes tienen responsabilidades institucionales dentro del distrito.

Publicidad

La inseguridad también tiene consecuencias sobre la vida cotidiana y sobre la imagen de Ramallo. En un distrito que busca consolidarse como destino turístico y lugar de descanso, la percepción de tranquilidad constituye un factor central. La sucesión de asaltos violentos, sin embargo, vuelve a poner esa condición en discusión.

InseguridadRamalloCiudadROBOS
WhatsAppXFacebook

Comentarios

🔓

Desbloqueá los comentarios

Hacete socio LO365 y sumate a la conversación.

Hacete socioYa tengo cuenta

Cargando comentarios...