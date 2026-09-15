> Inseguridad en Ramallo: robos violentos vuelven a poner bajo la lupa la gestión de seguridad

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El asalto al juez federal Carlos Villafuerte Ruzo se suma a una serie de robos violentos registrados en Ramallo y vuelve a instalar la preocupación por la seguridad en zonas urbanas, rurales y barrios privados del distrito.

El asalto al juez federal Carlos Villafuerte Ruzo volvió a poner en primer plano una problemática que preocupa cada vez más a los vecinos de Ramallo. El ingreso de delincuentes armados a una vivienda de Estancia Estrella Federal se suma a una seguidilla de hechos violentos registrados durante los últimos meses.

Ramallo y una seguidilla de robos violentos El episodio ocurrido en Estancia Estrella Federal tuvo como víctima al magistrado, cuya vivienda fue irrumpida por un grupo de delincuentes armados. Los asaltantes lo amenazaron y escaparon con dinero y una escopeta.

El hecho no aparece como un caso aislado dentro del escenario de inseguridad que atraviesa el distrito. Un relevamiento de los episodios registrados durante los últimos meses permite contabilizar al menos seis robos de características violentas o con utilización de armas.

En distintos casos, los delincuentes ingresaron a viviendas mientras sus habitantes dormían. También se registraron situaciones en las que las víctimas fueron golpeadas o maniatadas, aumentando la preocupación entre los vecinos de las localidades y zonas rurales.

Las zonas rurales y los accesos, bajo la lupa El Paraíso, Pérez Millán, Estancia Estrella Federal, Villa Ramallo y sectores alejados de los principales centros urbanos aparecen entre los lugares alcanzados por los hechos. La extensión territorial de Ramallo y su amplia red de caminos rurales representan uno de los principales desafíos para las tareas de prevención.

La gestión del intendente Mauro Poletti ha presentado a la seguridad como uno de los ejes de gobierno. Sin embargo, la sucesión de robos vuelve a generar cuestionamientos sobre la capacidad de los sistemas de prevención para anticiparse a los delincuentes y evitar sus vías de escape.

Los lectores de patentes instalados en algunos accesos constituyen una herramienta de control, aunque su alcance es limitado frente a un distrito con múltiples caminos alternativos. Registrar el ingreso o egreso de vehículos no necesariamente permite impedir que los delincuentes utilicen recorridos que quedan fuera de los principales puntos de vigilancia.

Centro de Monitoreo y cuestionamientos a la gestión Otro de los puntos que vuelve a quedar bajo análisis es el funcionamiento de las herramientas tecnológicas y del Centro de Monitoreo. La incorporación de cámaras y sistemas de identificación puede aportar información para una investigación, pero la prevención también requiere planificación, coordinación entre las distintas fuerzas y capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo.

La reiteración de hechos con características similares plantea interrogantes sobre la estrategia integral de seguridad en Ramallo y sobre la capacidad para detectar anticipadamente los movimientos de grupos dedicados a este tipo de robos.

La situación adquiere además una dimensión política particular porque el propio intendente Mauro Poletti fue víctima de amenazas. El episodio muestra que la problemática trasciende determinadas zonas o sectores sociales y alcanza incluso a quienes tienen responsabilidades institucionales dentro del distrito.