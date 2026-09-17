Ramallo habilitó su primera PUPAR Comunitaria para producir y comercializar alimentos

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La nueva unidad funciona en el Centro Familiar de Cristo y permitirá a emprendedores elaborar y vender alimentos bajo condiciones sanitarias reguladas.

Ramallo cuenta con su primera PUPAR Comunitaria, una Pequeña Unidad Productiva Alimenticia Registrada que ofrece un espacio habilitado para la elaboración y comercialización de alimentos de bajo riesgo sanitario. La iniciativa funciona en el Centro Familiar de Cristo y busca brindar nuevas oportunidades a emprendedores del distrito.

La primera PUPAR Comunitaria habilitada en Ramallo La nueva unidad productiva funciona en la Unión de las Asambleas de Dios (UAD)–Centro Familiar de Cristo de Ramallo, institución donde también se desarrolla el Taller de Cocina Maná, dedicado principalmente a la elaboración de panificados.

La habilitación constituye la primera experiencia de estas características en el partido de Ramallo y permite que quienes utilicen las instalaciones puedan desarrollar actividades vinculadas con la producción de alimentos dentro de un espacio que cumple con las condiciones requeridas.

Qué alimentos pueden elaborarse y comercializarse La PUPAR está destinada a la elaboración de productos considerados de bajo riesgo sanitario. Los emprendedores que accedan al espacio podrán producir alimentos y comercializarlos dentro del partido de Ramallo, siempre que respeten los requisitos establecidos para este tipo de unidades productivas.

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De esta manera, la iniciativa busca facilitar el acceso a instalaciones adecuadas para personas que desarrollan pequeños emprendimientos alimenticios y que necesitan contar con un lugar habilitado para avanzar con la producción y posterior comercialización de sus productos.

Bromatología acompañará el funcionamiento de la unidad La Dirección de Bromatología de Ramallo participó del proceso que permitió concretar la habilitación y tendrá a su cargo el acompañamiento y seguimiento de las actividades relacionadas con la elaboración y comercialización de alimentos.