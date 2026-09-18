San Nicolás: Puntos Verdes y recolección domiciliaria, así será el operativo de reciclaje

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San Nicolás

Los vecinos podrán llevar materiales reciclables a plaza María Auxiliadora y Parque Italia de 14:00 a 17:00. En Somisa habrá recolección domiciliaria desde las 17:00.

18 de septiembre de 2026 a las 08:28 a. m.

18 de septiembre de 2026 a las 08:28 a. m.

Este viernes, los vecinos de San Nicolás podrán acercar residuos reciclables a dos Puntos Verdes ubicados en la plaza María Auxiliadora y el Parque Italia. Los espacios funcionarán de 14:00 a 17:00, mientras que en barrio Somisa habrá recolección domiciliaria de materiales desde las 17:00.

Dónde funcionarán los Puntos Verdes en San Nicolás La jornada de recepción de materiales reciclables estará a cargo de la Cooperativa El Palenque, que desarrollará la actividad en ambos espacios durante la franja horaria establecida.

Los Puntos Verdes estarán ubicados en:

Plaza María Auxiliadora: de 14:00 a 17:00.

Parque Italia: de 14:00 a 17:00.

Los vecinos podrán acercarse a cualquiera de estos lugares para entregar sus materiales, que posteriormente serán clasificados y recuperados.

Recolección domiciliaria de reciclables en barrio Somisa En barrio Somisa, la modalidad de recolección es domiciliaria. El camión recorre las calles del barrio todos los miércoles y viernes desde las 17:00.

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Por ese motivo, quienes quieran entregar materiales reciclables durante la jornada deberán dejar las bolsas en las puertas de sus viviendas, para que sean retiradas durante el recorrido.

De esta manera, este viernes convivirán dos alternativas para la disposición de reciclables: los Puntos Verdes habilitados en distintos sectores de San Nicolás y el recorrido domiciliario en Somisa.

Qué residuos reciclables se pueden llevar Los Puntos Verdes reciben cartón, papel, vidrio, plásticos, metales, bolsas de nylon y telas. Los materiales deben presentarse limpios y secos, una condición que facilita las tareas posteriores de clasificación y recuperación.

La separación en origen permite evitar la contaminación de los materiales recuperables y mejorar sus posibilidades de reincorporación al circuito productivo. Además, contribuye a reducir la cantidad de residuos destinados a disposición final.