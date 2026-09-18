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San Nicolás: Puntos Verdes y recolección domiciliaria, así será el operativo de reciclaje

Los vecinos podrán llevar materiales reciclables a plaza María Auxiliadora y Parque Italia de 14:00 a 17:00. En Somisa habrá recolección domiciliaria desde las 17:00.

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18 de septiembre de 2026 a las 08:28 a. m.
Los Puntos Verdes en San Nicolás volverán a funcionar este viernes 11 de septiembre en dos espacios de la ciudad.
Foto: opinandosannicolas.ar

Este viernes, los vecinos de San Nicolás podrán acercar residuos reciclables a dos Puntos Verdes ubicados en la plaza María Auxiliadora y el Parque Italia. Los espacios funcionarán de 14:00 a 17:00, mientras que en barrio Somisa habrá recolección domiciliaria de materiales desde las 17:00.

Dónde funcionarán los Puntos Verdes en San Nicolás

La jornada de recepción de materiales reciclables estará a cargo de la Cooperativa El Palenque, que desarrollará la actividad en ambos espacios durante la franja horaria establecida.

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Los Puntos Verdes estarán ubicados en:

  • Plaza María Auxiliadora: de 14:00 a 17:00.

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  • Parque Italia: de 14:00 a 17:00.

    • Los vecinos podrán acercarse a cualquiera de estos lugares para entregar sus materiales, que posteriormente serán clasificados y recuperados.

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    Recolección domiciliaria de reciclables en barrio Somisa

    En barrio Somisa, la modalidad de recolección es domiciliaria. El camión recorre las calles del barrio todos los miércoles y viernes desde las 17:00.

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    Por ese motivo, quienes quieran entregar materiales reciclables durante la jornada deberán dejar las bolsas en las puertas de sus viviendas, para que sean retiradas durante el recorrido.

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    De esta manera, este viernes convivirán dos alternativas para la disposición de reciclables: los Puntos Verdes habilitados en distintos sectores de San Nicolás y el recorrido domiciliario en Somisa.

    Qué residuos reciclables se pueden llevar

    Los Puntos Verdes reciben cartón, papel, vidrio, plásticos, metales, bolsas de nylon y telas. Los materiales deben presentarse limpios y secos, una condición que facilita las tareas posteriores de clasificación y recuperación.

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    La separación en origen permite evitar la contaminación de los materiales recuperables y mejorar sus posibilidades de reincorporación al circuito productivo. Además, contribuye a reducir la cantidad de residuos destinados a disposición final.

    Una vez recolectados, los materiales son trasladados para su clasificación y tratamiento. Aquellos que pueden recuperarse son preparados para su comercialización y posterior utilización como materia prima.

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