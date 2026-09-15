San Pedro: Licencias de conducir, las fallas del sistema generan demoras y complican los trámites
Las fallas en los sistemas informáticos utilizados para gestionar las licencias de conducir generan demoras y dificultades para completar los trámites.
En la ciudad de San Pedro los inconvenientes se presentan en las conexiones con las plataformas de la Provincia y de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y afectan tanto a quienes solicitan el carnet por primera vez como a quienes deben renovarlo.
Fallas en los sistemas para tramitar licencias de conducir
El sistema informático utilizado para tramitar las licencias de conducir presenta inconvenientes durante los últimos días. Las interrupciones generan demoras y, en determinados momentos, directamente impiden avanzar con algunas de las etapas necesarias para completar la gestión.
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Los problemas se registran tanto en la conexión con la base de datos de la provincia de Buenos Aires como con las plataformas dependientes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).
La situación generó malestar entre algunos usuarios, que manifestaron sus quejas por las demoras y las dificultades que deben afrontar para completar los trámites.
Según se indicó, el inconveniente no se origina en el ámbito local, sino que está relacionado con las conexiones y el funcionamiento de los sistemas nacionales y provinciales.
El CENAT presenta cortes y afecta los trámites
Uno de los servicios que presenta interrupciones es la página del CENAT (Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito). Los cortes, que en algunos casos pueden prolongarse, afectan la continuidad de los trámites y constituyen una dificultad que se extiende a distintas jurisdicciones del país.
En otras oportunidades, las interrupciones se produjeron directamente en el sistema de la provincia de Buenos Aires. En esos casos, el problema no queda limitado a una ciudad, sino que alcanza a los 135 distritos bonaerenses que utilizan esa plataforma.
La situación también puede afectar la Verificación Policial del Automotor, que en San Pedro funciona en el mismo edificio ubicado en Mitre 1995.
Cómo impactan las caídas del sistema en las licencias
Cuando una persona inicia el trámite para obtener o renovar su licencia de conducir, en la mesa de entrada de la oficina recibe las boletas correspondientes al CEPAT (Certificado Provincial de Antecedentes de Tránsito) y al CENAT.
Una vez efectuado el pago, que puede realizarse en el mismo edificio, el sistema provincial debe registrar la operación para habilitar la continuidad del trámite. Si ese registro no se produce debido a una falla informática, la propia plataforma impide avanzar con la gestión.
Una situación similar ocurre cuando existen infracciones de tránsito pendientes. Hasta que la persona no regularice esa situación, el sistema no habilita la prosecución del trámite.
Por ese motivo, las caídas de los servicios no solamente generan demoras, sino que en determinados momentos pueden impedir completar incluso etapas básicas del procedimiento.
El inconveniente alcanza tanto a quienes solicitan una licencia de conducir por primera vez como a quienes necesitan realizar una renovación, debido a que ambas gestiones dependen de las mismas plataformas informáticas.