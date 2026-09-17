Escuelas técnicas de Zárate fortalecen sus prácticas profesionalizantes en el Hospital Virgen del Carmen

> Escuelas técnicas de Zárate fortalecen sus prácticas profesionalizantes en el Hospital Virgen del Carmen

Zárate

La experiencia comenzó en 2025 y permite a estudiantes aplicar sus conocimientos en áreas como Sistemas, Farmacia y obras, mientras colaboran con el hospital público.

Nuevos grupos de estudiantes de las escuelas técnicas de Zárate se incorporaron a las Prácticas Profesionalizantes que se desarrollan en el Hospital Zonal Virgen del Carmen. La iniciativa, vigente desde marzo de 2025, articula la formación técnica con necesidades concretas del sistema de salud público y permite a los jóvenes adquirir experiencia en ámbitos reales de trabajo.

Estudiantes técnicos trabajan en distintas áreas del Hospital Virgen del Carmen La propuesta cuenta con la participación de alumnos de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N.º 3 “Ing. Agustín Rocca” y de la Escuela Técnica N.º 1 de Zárate. Los estudiantes realizan sus prácticas en diferentes sectores del Hospital, de acuerdo con las especialidades que cursan y con las necesidades de la institución.

En el caso de la Técnica N.º 3, los alumnos de la especialidad Informática participan principalmente en tareas relacionadas con la digitalización de historias clínicas y el acompañamiento al área de Sistemas.

Durante 2025, los estudiantes lograron digitalizar más de 8.000 historias clínicas, contribuyendo al proceso de organización, resguardo y modernización de la documentación del centro de salud.

También desarrollaron tareas de mantenimiento y soporte de redes informáticas, asistencia técnica y mantenimiento de los equipos utilizados en los distintos servicios y dependencias hospitalarias.

Las actividades incluyen además organización de archivos, digitalización de documentación, carga y procesamiento de información. De esta manera, los jóvenes pueden trasladar a situaciones concretas los conocimientos adquiridos durante su formación escolar.

Las prácticas permiten aplicar conocimientos en situaciones reales La articulación también involucra a estudiantes de la Escuela Técnica N.º 1, quienes participan desde 2025 en actividades vinculadas con sus respectivas especialidades.

Entre las experiencias desarrolladas se encuentran las prácticas realizadas en el sector de Farmacia, donde los alumnos llevaron adelante análisis del agua utilizada en el Hospital. También participaron estudiantes de la especialidad Maestro Mayor de Obras, que elaboraron un proyecto destinado a la mejora y ampliación del Hospital Virgen del Carmen.

Actualmente, nuevos grupos de ambas instituciones continúan con las prácticas. La incorporación se produce a medida que los grupos anteriores completan la carga horaria establecida, lo que permite sostener durante todo el año una dinámica de renovación de practicantes.

Para los estudiantes, estas experiencias representan una instancia importante dentro de su formación como futuros técnicos. El contacto con un ámbito laboral real les permite enfrentarse a problemáticas concretas, conocer procedimientos y responsabilidades y comprender las formas de organización propias de una institución de gran complejidad.

Seguí leyendo Región San Pedro: Un perro fue herido de un machetazo al defender a su dueña de un ataque de violencia de género

A la vez, los conocimientos adquiridos en las escuelas encuentran una aplicación concreta en una institución pública que presta servicios esenciales para la comunidad.

El valor educativo y humano de la experiencia La directora de la Técnica N.º 3, Lorena Tanelli, destacó el valor de que los estudiantes puedan realizar sus prácticas en el Hospital Virgen del Carmen y subrayó que la experiencia trasciende el aprendizaje estrictamente técnico.

“Como directora de la institución, me siento sumamente feliz y orgullosa de que nuestros estudiantes tengan la posibilidad de realizar sus Prácticas Profesionalizantes en el Hospital Virgen del Carmen de Zárate”, expresó.

Tanelli señaló que los jóvenes pueden poner en práctica los conocimientos adquiridos durante su trayectoria educativa, pero también conocer desde adentro el funcionamiento de una institución pública.

Seguí leyendo Zárate Zárate: Secuestran 52 kilos de MDMA en el puerto y detienen a tres sospechosos

“Realizar sus prácticas en el Hospital también les permite conocer otra cara de las instituciones: conocerlas desde adentro. Comprender cómo se trabaja cotidianamente, cómo se organiza una institución de estas características, cuáles son sus necesidades y dificultades, pero también sus esfuerzos, sus logros y el compromiso de las personas que trabajan todos los días para sostenerla”, explicó.

La directora también hizo referencia a las percepciones que algunos estudiantes tenían previamente sobre el Hospital por haber concurrido como pacientes. Según relató, el paso por las prácticas les permitió conocer el trabajo que existe detrás de cada servicio y las dificultades que deben afrontar cotidianamente quienes trabajan en la institución.

“Las Prácticas Profesionalizantes no solo forman mejores técnicos: permiten ampliar la mirada, comprender otras realidades, valorar el trabajo de los demás y descubrir que los conocimientos adquiridos en nuestra escuela pueden transformarse en aportes concretos para mejorar la comunidad de la que somos parte”, sostuvo Tanelli.