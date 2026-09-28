San Pedro: Tras el granizo de ayer, rige un nuevo alerta amarillo por tormentas en la región
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó tormentas de variada intensidad para la tarde en San Pedro, Baradero, Ramallo y San Nicolás, con posibilidad de granizo y ráfagas.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un nuevo alerta amarillo por tormentas para este lunes en distintos sectores de la región. El aviso alcanza a San Pedro, Baradero, Ramallo y San Nicolás, donde se esperan lluvias intensas, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo.
Nuevo alerta por tormentas para la región
De acuerdo con el informe difundido por el organismo nacional, desde la tarde el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes.
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El alerta comprende a distintas localidades del norte bonaerense y se mantiene vigente luego de una jornada marcada por condiciones meteorológicas inestables y precipitaciones en diferentes sectores.
Según el pronóstico, las tormentas podrían presentarse de manera aislada y estar acompañadas por intensas precipitaciones en períodos cortos, frecuente actividad eléctrica, ráfagas fuertes y ocasional caída de granizo.
El Servicio Meteorológico Nacional estimó además valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, aunque aclaró que estos registros podrían ser superados de manera puntual.
Granizo y fuertes lluvias durante el domingo
El nuevo aviso se conoce luego de las condiciones adversas registradas durante la jornada del domingo, cuando diferentes sectores del partido de San Pedro fueron afectados por lluvias y granizo.
Uno de los puntos donde se reportó la caída de piedras fue Río Tala, aunque también se registraron precipitaciones en otros sectores del distrito.
Las condiciones meteorológicas también tuvieron impacto en actividades previstas para el fin de semana. Las lluvias obligaron a suspender la última jornada del San Pedro Country Music Festival, que se desarrollaba en la ciudad.
La presencia de tormentas y el pronóstico de nuevas precipitaciones mantienen la atención sobre la evolución del tiempo durante las próximas horas, especialmente por la posibilidad de fenómenos intensos en períodos breves.
Qué se espera durante las próximas horas
El alerta amarillo implica que pueden registrarse fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes de manera localizada. Por ese motivo, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales y prestar atención a las actualizaciones del pronóstico.
Entre los principales fenómenos previstos aparecen las lluvias intensas, el granizo, las ráfagas de viento y la actividad eléctrica frecuente.
En caso de tormentas fuertes, se aconseja permanecer en lugares seguros, evitar circular innecesariamente y retirar o asegurar elementos que puedan ser desplazados por el viento. También es importante mantenerse alejado de árboles, postes y estructuras que puedan representar un riesgo.
El panorama meteorológico será seguido durante la jornada, mientras el Servicio Meteorológico Nacional actualiza los avisos para la región y el resto de la provincia de Buenos Aires.