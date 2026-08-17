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San Pedro: Fiesta Nacional de la Ensaimada: miles de personas disfrutaron de la segunda jornada

La celebración reunió a vecinos y turistas con gastronomía, espectáculos, colectividades y la degustación de una ensaimada gigante.

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17 de agosto de 2026 a las 02:30 p. m.
San Pedro: Fiesta Nacional de la Ensaimada: miles de personas disfrutaron de la segunda jornada

El Paseo Público de la ciudad de San Pedro volvió a concentrar a miles de vecinos y turistas durante la segunda jornada de la Fiesta Nacional de la Ensaimada Mallorquina. La propuesta combinó gastronomía, música, danza y tradiciones de las colectividades, con la presentación de una ensaimada gigante y un multitudinario desfile.

San Pedro disfrutó de la gran ensaimada mallorquina

La celebración, organizada por el Municipio de San Pedro y la Agrupación Mallorca, tuvo como uno de sus principales atractivos la presentación y degustación de la tradicional “gran Ensaimada”. La pieza repostera superó los tres metros de diámetro y fue elaborada por docentes y alumnos del Centro de Formación Laboral N.º 403.

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El trabajo contó además con la articulación de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA). La propuesta permitió acercar al público una de las expresiones gastronómicas más representativas de la tradición mallorquina.

Desfile de colectividades y propuestas gastronómicas

Durante la jornada también se realizó el tradicional desfile institucional y de colectividades, con la participación de comunidades españolas llegadas desde distintos puntos del país. El encuentro puso en valor el legado de la inmigración balear y la diversidad cultural que forma parte de la identidad de la región.

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El predio contó además con alrededor de 200 puestos de artesanos y emprendedores, un sector de inflables para los más chicos y una amplia propuesta gastronómica. Hubo platos típicos de las Islas Baleares, pastelería local, carros de comida, asador criollo y una cantina administrada por el Club Esperanza.

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Una amplia agenda de música y danza

El escenario principal tuvo actividad durante toda la jornada con artistas locales y representantes de distintas colectividades. Pasaron por allí Pialando Recuerdos, la Agrupación Folclórica Archipiélago Canario, el Ballet de la Sociedad Española de Zárate, el Centro Riojano, el Centro Gallego de Avellaneda y la Casa Balear Rosario, entre otros.

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Después de la degustación continuaron las presentaciones de la Asociación Gallega Residentes de Mos, la Agrupación Mallorca San Pedro con sus elencos “Fent Polseguera” y “Es Petitons”, Arianna, el Casal Català San Pedro, la Casa Balear Buenos Aires, Germán Rivas, la Casa Balear Mar del Plata y la Agrupación Valenciana San Pedro.

El cierre musical de la segunda jornada estuvo a cargo del grupo La 2001.

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La Fiesta Nacional de la Ensaimada Mallorquina tendrá este lunes 17 de agosto su jornada de cierre, con una programación especialmente orientada a la música y la danza local. La agenda incluirá las presentaciones de Power Dance, Aluminé Cardozo, Baby Urban Estudio, Paula Millán, Florcita de Cedrón y Jonathan Piatti.

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