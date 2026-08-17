> San Pedro: Buscan intensamente a Lucas Andrade, un joven de 31 años desaparecido

Región

Lucas Martín Andrade fue visto por última vez el sábado por la tarde cerca del Club Náutico. Policía y Municipio participan del operativo.

17 de agosto de 2026 a las 10:44 a. m.

17 de agosto de 2026 a las 10:44 a. m.

Continúa en San Pedro la búsqueda de Lucas Martín Andrade, un joven de 31 años cuyo paradero se desconoce desde el sábado 15 de agosto. La última información disponible señala que fue visto caminando por avenida España, en inmediaciones del Club Náutico, en dirección hacia el centro de la ciudad.

Lucas Andrade desapareció el sábado en San Pedro Según la información oficial difundida en el marco de una Investigación Penal Preparatoria caratulada “Averiguación de Paradero”, Andrade se ausentó de su vivienda alrededor de las 16:00 del sábado.

Desde entonces, personal policial lleva adelante distintas tareas para intentar establecer dónde se encuentra el joven. La investigación cuenta con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 11 de San Pedro, perteneciente al Departamento Judicial San Nicolás.

Cómo es Lucas Andrade y qué ropa llevaba Lucas Martín Andrade es de contextura física delgada, mide aproximadamente 1,70 metros, tiene tez blanca y cabello corto negro, con corte tipo degradé.

Al momento de retirarse de su domicilio vestía pantalón de jogging negro, campera azul con capucha, remera blanca y zapatillas azules con suela blanca. Además, llevaba una cadena con la letra “S”.

La última referencia sobre su recorrido lo ubica caminando por avenida España, en las inmediaciones del Club Náutico, con dirección hacia el centro de San Pedro.

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El Municipio de San Pedro colabora con la búsqueda Durante la mañana de este lunes, la Secretaría de Seguridad del Municipio de San Pedro informó que se encuentra colaborando activamente con el personal policial que participa del operativo.

Desde el área municipal señalaron que se están brindando acompañamiento y los recursos necesarios para contribuir con las tareas destinadas a localizar al joven.

Mientras continúa la búsqueda, las autoridades solicitaron especialmente la colaboración de la comunidad. Cualquier persona que haya visto a Lucas Andrade o pueda aportar información que permita establecer su paradero debe comunicarse de inmediato con la Estación de Policía Comunal de San Pedro al 03329-425221 o acercarse a la dependencia policial más cercana.