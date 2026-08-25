Hipólito Irigoyen renovó su imagen tras la repavimentación y la nueva señalización

Pergamino

La intervención permitió completar las tareas necesarias para poner en condiciones la circulación sobre una avenida que registra un movimiento permanente de vehículos.

Luego de las obras de repavimentación, finalizaron los trabajos de señalización de avenida Hipólito Irigoyen, una de las principales arterias de Pergamino y uno de los accesos estratégicos a la ciudad.

La intervención permitió completar las tareas necesarias para poner en condiciones la circulación sobre una avenida que registra un movimiento permanente de vehículos y que, además, se caracteriza por su importante actividad comercial. La nueva señalización acompaña la renovación de la calzada y permite mejorar la organización del tránsito en este sector de la ciudad.

Los trabajos de repavimentación habían representado una intervención de relevancia sobre una arteria que cumple un papel fundamental dentro de la estructura vial de Pergamino. Por su ubicación y por el volumen de circulación que concentra diariamente, avenida Hipólito Irigoyen constituye una de las vías utilizadas tanto por los vecinos que se desplazan dentro de la ciudad como por quienes ingresan o egresan a través de este acceso.

Con la finalización de la señalización, se completó una nueva etapa de la intervención. La demarcación sobre la calzada permite ordenar los diferentes movimientos vehiculares y brindar referencias más claras para quienes transitan por el sector, especialmente en una avenida donde confluyen automóviles, motocicletas, transporte y vehículos vinculados con la actividad comercial.

Una avenida fundamental en Pergamino La importancia de la arteria también está relacionada con el desarrollo comercial que se consolidó a lo largo de su recorrido. Los comercios instalados en la zona generan un movimiento constante durante buena parte de la jornada y convierten a la avenida en un corredor de circulación de importancia para distintos barrios y sectores de Pergamino.

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En este contexto, la renovación de la calzada y la posterior señalización contribuyen a mejorar las condiciones generales de la avenida. La intervención permite contar con una superficie de circulación renovada y con la correspondiente demarcación vial, dos elementos fundamentales para una arteria que soporta diariamente un elevado nivel de tránsito.

La finalización de los trabajos deja así en condiciones una de las vías de acceso más importantes de Pergamino. La puesta en valor de avenida Hipólito Irigoyen no solo tiene impacto sobre quienes utilizan este corredor para desplazarse, sino también sobre el entorno comercial y urbano que se desarrolló en sus inmediaciones.

La señalización constituye, de esta manera, el cierre de las tareas posteriores a la repavimentación y completa una intervención destinada a mejorar la infraestructura vial en un punto estratégico de la ciudad. Con la calzada renovada y las marcas viales nuevamente definidas, el objetivo es favorecer una circulación más ordenada en una avenida que mantiene un movimiento constante y que cumple un rol central en la conexión de Pergamino con sus distintos sectores.