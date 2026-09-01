Atletismo Ramallo: atletas de Correr Viviendo sumaron competencias, Rosario, Buenos Aires y Córdoba

Región

El equipo participó durante agosto en pruebas de 10, 14 y 21 kilómetros y tuvo representantes en distintas ciudades del país.

01 de septiembre de 2026 a las 07:45 p. m.

01 de septiembre de 2026 a las 07:45 p. m.

Durante agosto, integrantes del equipo “Correr Viviendo” participaron en distintas competencias de calle desarrolladas en Ramallo, Rosario, la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba. Los atletas formaron parte de pruebas de diferentes distancias y representaron al grupo en escenarios deportivos de alcance regional y nacional.

Correr Viviendo participó en una carrera de 10K en Ramallo La actividad comenzó el 9 de agosto con los 10 kilómetros organizados por la EES N° 2 de Ramallo. En esa competencia participaron Nieves de Zabaleta, Leonardo Garberoglio, Nicolás Posse y Pablo Bernacchia, quienes representaron al equipo en la prueba.

La presencia del grupo en Ramallo marcó el inicio de un mes con una agenda deportiva cargada para sus integrantes, que continuaron participando en diferentes carreras de calle.

Atletas del equipo compitieron en los 10K de Rosario Una semana más tarde, el 16 de agosto, representantes de “Correr Viviendo” viajaron a Rosario para participar en los 10 kilómetros de la Alianza Francesa. Allí estuvieron Ana Baquela, Fernanda Reynoso, Florencia Massot y Guillermo Musante.

La competencia permitió al equipo continuar sumando kilómetros y presencia en diferentes eventos deportivos, con participación de atletas en una distancia habitual dentro del calendario de carreras de calle.

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Participación en los 21K de Buenos Aires y carreras de Córdoba El 23 de agosto, Ana Baquela, Fernanda Reynoso, María Eugenia Ramírez y Agustín Belos formaron parte de los 21K de Buenos Aires, una de las competencias más convocantes del calendario nacional.

El calendario de agosto se completó con participación en Córdoba, donde representantes del equipo compitieron en pruebas de 14 y 21 kilómetros durante el último fin de semana. En esas carreras estuvieron Cecilia Grassini, Valentina Sbuttoni, Andrés Lodja, Agustín Belos y Mariano García.