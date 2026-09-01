San Pedro vuelve a ser sede del Festival Internacional de Cine Bonaerense

Región

El Teatro Municipal Siripo proyectará cinco películas con entrada libre y gratuita entre el 2 y el 11 de septiembre.

San Pedro volverá a formar parte del Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires, que este año celebra su cuarta edición. El Teatro Municipal Siripo será nuevamente una de las salas participantes de esta propuesta, con cinco funciones gratuitas programadas durante septiembre para acercar distintas producciones cinematográficas al público local.

El Teatro Siripo, nuevamente dentro del Festival Internacional de Cine La ciudad tendrá su tercera participación en el Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires (FICPBA), como integrante de la Red de Salas de Cine Bonaerenses.

Las funciones se desarrollarán en el Teatro Municipal Siripo y comenzarán a las 20.30. La entrada será libre y gratuita, aunque el acceso estará sujeto al orden de llegada y a la capacidad de la sala.

La programación del FICPBA en San Pedro durante septiembre La propuesta comenzará este miércoles 2 de septiembre con la proyección de “El vuelo del moscardón”, película apta para mayores de 13 años.

El cronograma continuará el viernes 4 con “Réquiem para un amor eterno”, también apta para mayores de 13 años. El lunes 7 será el turno de “La Virgen de la Tosquera”, destinada a mayores de 16 años.

La programación seguirá el miércoles 9 con “La educación de los cerdos”, apta para mayores de 16 años, y finalizará el viernes 11 con “El escuerzo”, recomendada para mayores de 13 años.

Cine gratuito para acercar nuevas producciones al público local La participación de San Pedro en el festival permitirá nuevamente que vecinos y vecinas puedan acceder de manera gratuita a producciones cinematográficas que forman parte de una propuesta cultural de alcance provincial.