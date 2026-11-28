> San Pedro: el histórico Puente de Hierro de San Pedro celebró su primer siglo de vida

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La histórica estructura, conocida como Puente de Hierro y declarada Patrimonio Histórico local, cumplió un siglo y fue homenajeada con una ceremonia, señalética y una recorrida.

El centenario del Puente Andrade, conocido popularmente como Puente de Hierro, fue conmemorado este viernes con un acto que reunió a autoridades municipales, representantes de instituciones históricas y vecinos de la zona rural de San Pedro. La celebración puso en valor la importancia patrimonial de una estructura que forma parte de la historia y la identidad de la región.

El Puente Andrade, un siglo de historia en San Pedro. La ceremonia se realizó en el marco de los cien años de la construcción del puente, una obra que tuvo un papel importante en el desarrollo de los caminos rurales y en la conexión entre distintas comunidades de la región.

El Puente Andrade fue declarado Patrimonio Histórico local en 2012, mediante la Ordenanza N.º 5996, en reconocimiento a su valor histórico y cultural. Además, las actividades organizadas para conmemorar el aniversario fueron declaradas de Interés Municipal por el Honorable Concejo Deliberante, a través de la Resolución N.º 15/2026.

Del encuentro participaron funcionarios del Gobierno Municipal, concejales, integrantes de la Asociación de Amigos del Centro de Estudios Históricos “Fray José María Bottaro” y de la Asociación de Amigos para la Preservación del Retoño del Pino de San Lorenzo, además de pobladores del sector rural.

Los discursos destacaron su valor histórico y patrimonial. Durante el acto tomaron la palabra el director de Cultura, Roberto González, y la presidenta del Museo Histórico “Fray José María Bottaro”, Inés Corda, quienes hicieron referencia a la importancia del puente como parte del patrimonio histórico de San Pedro.

Ambos destacaron su relación con el crecimiento de los caminos rurales y su aporte a la conectividad de las comunidades de la región. También remarcaron la necesidad de preservar estos espacios y construcciones que permiten reconstruir parte de la historia local y mantener vivo el vínculo con las generaciones anteriores.

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En ese contexto, la celebración representó una oportunidad para reunir a instituciones y vecinos alrededor de un sitio que, durante décadas, fue una referencia para quienes transitaron y habitaron esa zona del partido.

Señalética, homenaje y recorrida por el paraje Beladrich. Como parte de las actividades previstas, se inauguró la señalética correspondiente al Puente Andrade, una intervención destinada a identificar y poner en valor este patrimonio histórico.

Posteriormente, la conmemoración continuó en el paraje Beladrich, donde los participantes se trasladaron hasta el antiguo club para descubrir una placa recordatoria vinculada con la historia del lugar.

La jornada concluyó con un almuerzo compartido en el tradicional Almacén Beladrich, en un encuentro que permitió extender el homenaje en un ámbito representativo de la vida social y cultural de la zona rural.