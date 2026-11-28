Ramallo: Laura Castro Sabbattini denunció años de violencia familiar y pidió que se conozca su situación
La consejera escolar de Ramallo hizo público su testimonio y la resolución judicial que dispuso medidas de protección para ella, su madre y su hija menor.
La consejera escolar de Ramallo, Laura Castro Sabbattini, decidió romper el silencio y hacer pública una situación de violencia familiar y de género que, según relató, atravesó durante años. A través de un descargo en redes sociales, difundió su testimonio y detalles de una resolución judicial que estableció medidas de protección para ella y su entorno familiar.
El testimonio de Laura Castro Sabbattini sobre la violencia que sufrió
Bajo la consigna «Hoy decido que se sepa», la dirigente compartió un extenso mensaje en el que describió el miedo y las dificultades que enfrentó para reconocer y denunciar las situaciones de violencia que, según manifestó, ocurrían dentro de su propio ámbito familiar.
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«Durante muchos años viví situaciones que me costaba reconocer, poner en palabras y, mucho más todavía, enfrentar. Porque cuando la violencia sucede dentro de tu propia casa, cuando viene de alguien que debería cuidarte, el miedo se vuelve parte de tu vida cotidiana», expresó al comienzo de su publicación.
En su descargo, Castro Sabbattini también destacó el acompañamiento recibido por parte del Juzgado interviniente, los equipos profesionales y sus abogados. Según explicó, un informe elaborado por el Equipo Técnico del Juzgado de Familia determinó que el caso presentaba una situación de alto riesgo, con indicadores severos de violencia física, psicológica, económica y sexual.
La consejera escolar, quien se desempeñó anteriormente como secretaria de Políticas Educativas del gobierno municipal, decidió hacer público el caso para visibilizar una problemática que, según planteó, permaneció silenciada durante mucho tiempo.
Qué medidas de protección dispuso la Justicia para la familia
La resolución del Juzgado de Familia N° 1 del Departamento Judicial de San Nicolás confirmó la existencia de un contexto de violencia de género ejercida por el denunciado contra Laura Castro Sabbattini y su madre, Marta Sabbattini.
Ante la gravedad de los indicadores detectados por los profesionales intervinientes, la Justicia dispuso una serie de medidas destinadas a resguardar la integridad de las mujeres y de la hija menor de edad de la consejera escolar.
Entre las disposiciones establecidas se encuentran:
Perímetro de exclusión: se prohibió al denunciado acercarse a menos de 200 metros del domicilio donde residen las mujeres y la menor, en Ramallo Pueblo.
Prohibición de contacto: se ordenó el cese de cualquier tipo de comunicación, intimidación o acercamiento, tanto de manera presencial como telefónica, por mensajería o redes sociales.
Abordaje terapéutico: se intimó al denunciado a iniciar y acreditar un tratamiento bajo la modalidad destinada a hombres que ejercen violencia.
Mientras tanto, la investigación continúa en el ámbito penal y las mujeres siguen prestando declaración ante la Fiscalía. Según manifestó Castro Sabbattini, el denunciado todavía no se encuentra detenido, una circunstancia que mantiene la preocupación y el temor en el entorno familiar.
El pedido de justicia y el mensaje para otras víctimas de violencia
Uno de los aspectos más contundentes de la publicación fue la explicación que brindó sobre los motivos que la llevaron a contar públicamente lo sucedido. La consejera escolar aclaró que su decisión no responde a un deseo de venganza, sino a la necesidad de que estas situaciones dejen de permanecer ocultas y puedan ser reconocidas.
«Él todavía no está detenido y eso significa vivir con miedo constante, por mi mamá, por mí y por mi hija. Mientras tanto, la Justicia sigue su curso y seguimos declarando en Fiscalía, contando aquello que durante tanto tiempo permaneció silenciado. Confío en que se hará justicia», sostuvo.
Además, dedicó un mensaje a otras mujeres que puedan atravesar situaciones similares y las alentó a buscar acompañamiento y asistencia: «A ellas quiero decirles: no están solas. Hay ayuda. Se puede pedir ayuda y se puede salir».
En el cierre de su descargo, Castro Sabbattini reafirmó su decisión de no guardar silencio y expresó su expectativa de que el caso avance hasta alcanzar una respuesta judicial. «Que se sepa. Que se vea. Que se escuche. Y que se haga justicia», escribió.
Dónde pedir ayuda: las personas que atraviesan situaciones de violencia por motivos de género, o conocen a alguien que las sufre, pueden comunicarse gratuitamente y durante las 24 horas con la Línea 144. La atención es confidencial.