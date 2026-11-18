> Ramallo: una fiesta de egresados terminó con una violenta batalla campal

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Los incidentes ocurrieron durante la madrugada del sábado, en la vía pública, cuando finalizó una celebración en el Complejo Non Stop. Los enfrentamientos quedaron registrados en videos que se difundieron en redes sociales.

18 de noviembre de 2026 a las 10:15 a. m.

18 de noviembre de 2026 a las 10:15 a. m.

Una fiesta de egresados de la Escuela Secundaria N.º 3 «Raúl Alfonsín», conocida como la Escuela del Tanque, terminó con graves incidentes durante la madrugada del sábado en Ramallo. La celebración se había realizado en el Complejo Non Stop, ubicado en la zona del Puerto, pero al finalizar se produjeron violentos enfrentamientos entre numerosos jóvenes.

Una batalla campal a la salida de la fiesta de egresados Los episodios de violencia se registraron en la vía pública, una vez concluida la celebración estudiantil. Según las imágenes que comenzaron a circular en las redes sociales, varios jóvenes protagonizaron una pelea generalizada que incluyó golpes de puño y agresiones físicas.

En uno de los registros audiovisuales se observa a un adolescente tendido en el suelo mientras recibe patadas de otros jóvenes. Las escenas muestran la magnitud de los enfrentamientos y generaron preocupación entre quienes tomaron conocimiento de lo sucedido.

La cantidad de personas involucradas y la violencia de algunas de las agresiones quedaron expuestas en los videos, que rápidamente comenzaron a compartirse y a generar repercusiones.

Los incidentes comenzaron cuando terminó la celebración De acuerdo con la información difundida, dentro del Complejo Non Stop la fiesta transcurrió con normalidad y no se habrían registrado inconvenientes durante el desarrollo de la celebración.

Los problemas comenzaron una vez que los estudiantes y demás asistentes salieron del establecimiento. Fue entonces cuando se desencadenaron los enfrentamientos en el espacio público, con numerosos jóvenes involucrados.

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Hasta el momento no se trascendieron detalles sobre cómo se inició la pelea ni cuáles fueron las circunstancias que derivaron en las agresiones. Tampoco se conocieron precisiones sobre posibles intervenciones de terceros para intentar detener los incidentes.

Preocupación por posibles heridos y un antecedente reciente Hasta el momento no se difundió información oficial de la Policía ni de Prefectura Naval sobre lo ocurrido. Tampoco se confirmó si hubo personas demoradas o si alguno de los jóvenes involucrados debió ser trasladado al Hospital José María Gomendio para recibir atención médica.

El episodio vuelve a encender las alarmas en Ramallo por los hechos de violencia vinculados con las celebraciones de egresados. En ese sentido, existe un antecedente reciente: en diciembre de 2025, otra fiesta de estas características también terminó con numerosos jóvenes lesionados.