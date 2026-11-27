Ramallo reclama a la nueva concesionaria la reparación de puentes y accesos de la autopista

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Región

El Municipio formalizó el reclamo mediante cartas documento por el deterioro de distintos sectores. Advierten sobre maniobras peligrosas y riesgos de accidentes en la Ruta 51 y la Ruta 9.

El Municipio de Ramallo inició gestiones formales ante la nueva concesionaria de la autopista para exigir la reparación de puentes y accesos que presentan un avanzado estado de deterioro. Desde la Secretaría de Obras y Servicios Públicos advirtieron que las condiciones actuales representan un riesgo para quienes circulan por esos sectores, especialmente en la conexión entre las rutas 51 y 9.

Ramallo intimó a la nueva concesionaria por el estado de los puentes El reclamo fue presentado mediante cartas documento enviadas la semana pasada, luego de que el Gobierno municipal no lograra establecer un canal de diálogo efectivo con la anterior empresa concesionaria para encontrar soluciones a los problemas de infraestructura que afectan al distrito.

Leandro Torri, secretario de Obras y Servicios Públicos de Ramallo, confirmó las presentaciones y manifestó su expectativa de que el cambio de concesionaria permita avanzar en una instancia de diálogo que hasta el momento no había sido posible.

El funcionario explicó que entre los puntos que necesitan una intervención urgente se encuentran el puente ubicado en la intersección de la Ruta Provincial 51 y la Ruta Nacional 9, además de los accesos a las localidades de El Paraíso y Villa General Savio.

También hizo especial hincapié en las condiciones del ingreso a Ramallo y Villa Ramallo, uno de los sectores que, según describió, presenta mayores dificultades para la circulación.

“Esperemos que se abra el diálogo con la nueva concesionaria, porque anteriormente nunca pudimos trabajar y dialogar para resolver la situación”, expresó Torri al referirse a las gestiones realizadas por el Municipio.

Los pozos en la Ruta 51 generan maniobras peligrosas Uno de los puntos que mayor preocupación genera es el tramo de la Ruta 51 que conecta la salida de la autopista con el ingreso a Ramallo. Allí, el deterioro de la calzada complica el tránsito cotidiano y obliga a los conductores a extremar las precauciones para evitar daños en sus vehículos.

Torri señaló que la situación también afecta al transporte pesado, cuyos conductores deben reducir considerablemente la velocidad para atravesar el sector. A esto se suma el mal estado de la superficie del puente, donde existen pozos y sectores deteriorados que dificultan aún más la circulación.

“Los camiones transitan a muy baja velocidad por las condiciones en las que está la ruta. Arriba del puente también están en muy malas condiciones, con el riesgo de algún siniestro”, advirtió el secretario.

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Otro de los aspectos más preocupantes tiene que ver con las maniobras que realizan algunos automovilistas para esquivar los pozos de mayor tamaño. Según explicó el funcionario, en determinadas circunstancias los vehículos terminan invadiendo el carril contrario para evitar los sectores más dañados.

Esta situación incrementa las posibilidades de que se produzcan accidentes, especialmente en un tramo donde circulan vehículos particulares y camiones, y donde las condiciones de la infraestructura requieren una intervención que permita recuperar condiciones adecuadas de seguridad vial.

Antecedentes judiciales y reclamos por obras que nunca llegaron El funcionario también recordó que el Municipio ya había realizado gestiones ante los organismos correspondientes para conseguir la reparación de la infraestructura. En ese marco, mencionó presentaciones judiciales y medidas cautelares que habían obtenido una resolución favorable.

Según explicó Torri, en aquella oportunidad se había intimado al Gobierno nacional a realizar las intervenciones necesarias para solucionar los problemas existentes en los puentes y accesos. Sin embargo, pese a ese antecedente, las obras reclamadas finalmente no se concretaron.

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La falta de respuestas y la continuidad del deterioro llevaron a la administración municipal a formalizar un nuevo reclamo, esta vez dirigido a la empresa que asumió la concesión de la autopista.

Desde el área de Obras y Servicios Públicos esperan que las cartas documento permitan establecer un mecanismo de comunicación con la nueva firma y avanzar en un cronograma de trabajos que contemple los sectores más comprometidos.

“Me parece que hay una situación urgente”, sostuvo Torri, al remarcar la necesidad de que se adopten medidas para evitar que las actuales condiciones de circulación deriven en accidentes.