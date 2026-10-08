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Villa Ramallo: Defensores debuta en la Reválida con el objetivo de llegar a la Primera Nacional

El Granate visita este domingo a Sportivo Las Parejas por la ida de los 16avos de final de la Reválida del Federal A.

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08 de octubre de 2026 a las 05:00 p. m.
Defensores comienza este domingo su camino en la Reválida del Federal A, el tramo del torneo que le dará al ganador el segundo ascenso a la Primera Nacional.
Foto: metafm.com.ar

Defensores de Villa Ramallo comenzará este domingo su recorrido por la Reválida del Federal A, instancia que pondrá en juego el segundo ascenso a la Primera Nacional. El Granate visitará a Sportivo Las Parejas desde las 16:00, en el partido de ida de una serie que se definirá el próximo fin de semana en Villa Ramallo.

Defensores inicia la Reválida del Federal A

El conjunto de Villa Ramallo llega a esta instancia luego de quedar eliminado en los cuartos de final de la lucha por el primer ascenso. Por esa condición, Defensores se incorporó directamente en la segunda etapa de la Reválida, que reúne a 24 equipos.

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La competencia está integrada por los diez equipos que avanzaron de la primera etapa de la Reválida, otros diez que no consiguieron avanzar a la tercera fase de la pelea por el primer ascenso y los cuatro conjuntos eliminados en los cuartos de final, entre ellos el Granate.

Desde esta instancia, todos los cruces se disputan en series de ida y vuelta y con eliminación directa.

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Sportivo Las Parejas será el primer rival

El primer desafío para Defensores será Sportivo Las Parejas, al que enfrentará este domingo desde las 16:00 como visitante.

La serie tendrá su segundo capítulo el próximo fin de semana en el estadio Salomón Boeseldín de Villa Ramallo. Allí, el Granate buscará aprovechar la localía para definir la clasificación a la siguiente ronda.

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Defensores cuenta con ventaja deportiva sobre Sportivo Las Parejas debido a su posición en la clasificación. Esto significa que, si al finalizar los dos encuentros existe igualdad tanto en puntos como en diferencia de goles, será el equipo de Villa Ramallo el que avance.

Cuatro series separan a Defensores del ascenso

La instancia que comenzará este domingo corresponde a los 16avos de final de la Reválida, por lo que el camino hacia la definición todavía será extenso.

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Para alcanzar la final por el segundo ascenso a la Primera Nacional, Defensores deberá superar cuatro series eliminatorias consecutivas. Cada una de ellas se resolverá mediante partidos de ida y vuelta y bajo el sistema de eliminación directa.

El primer paso será este domingo en Las Parejas. Luego, el Granate tendrá la posibilidad de definir como local ante su público, con la ilusión de avanzar y mantener vigente el objetivo de llegar a la segunda categoría del fútbol argentino.

Torneo Federal ADefensores de Belgrano de Villa RamalloVilla Ramallo
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