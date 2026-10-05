Villa Ramallo: Defensores cayó ante Alvarado y jugará la Reválida del Federal A

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El Granate perdió 2 a 0 en Mar del Plata y quedó afuera de la pelea por el primer ascenso. Ahora enfrentará a Sportivo Las Parejas.

05 de octubre de 2026 a las 10:42 a. m.

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Defensores de Villa Ramallo hizo un buen partido en Mar del Plata, pero terminó cayendo 2 a 0 ante Alvarado y quedó eliminado de la pelea por el primer ascenso del Federal A. Germán Sosa marcó los dos goles del conjunto local, ambos en el segundo tiempo, cuando el Granate ya no pudo sostener el empate.

Defensores resistió y tuvo sus oportunidades en Mar del Plata Alvarado salió decidido desde el comienzo a buscar la victoria y acumuló varios jugadores en posiciones ofensivas. Sin embargo, Defensores logró pararse bien en defensa y encontró espacios para lastimar de contragolpe, especialmente cuando pudo acelerar desde la mitad de la cancha.

Bertacín, Principiano, Enzo Luna y Roige fueron algunas de las principales alternativas del equipo de Villa Ramallo para intentar sorprender al conjunto marplatense. El Granate tuvo situaciones para ponerse en ventaja, entre ellas un remate de Bertacín que se fue por encima del travesaño y otra posibilidad muy clara que no pudo definir con precisión.

Alvarado, pese a manejar la iniciativa durante buena parte del primer tiempo, prácticamente no consiguió inquietar a Vizgarra. Defensores cerró una primera mitad ordenada y con una imagen positiva.

La lesión de Enzo Luna en los primeros minutos obligó a Pieralisi a mover rápidamente el banco. Milton Olego ingresó en su lugar y el equipo pudo mantener el funcionamiento que había mostrado hasta ese momento.

Alvarado encontró los goles en el segundo tiempo En el complemento, Alvarado modificó su postura. El conjunto marplatense se mostró más cauteloso, priorizó el orden defensivo y esperó el momento indicado para atacar. Esa decisión complicó a Defensores, que ya no encontró los mismos espacios que había aprovechado durante la primera etapa.

El Granate igualmente tuvo una ocasión muy clara. Después de un córner ejecutado por Pezzani, Olego conectó un fuerte cabezazo que terminó directamente en las manos de Bilbao.

El partido comenzó a definirse a los 26 minutos del segundo tiempo. Speck ganó por afuera ante Ponce y envió un centro preciso al área. Allí apareció Germán Sosa, quien ganó de cabeza y puso el 1 a 0 para Alvarado.

El gol obligó a Defensores a asumir mayores riesgos. El equipo de Villa Ramallo buscó mediante centros y pelotas detenidas, pero Alvarado se mostró firme en defensa y consiguió cerrar los caminos hacia su arco.

Cuando el encuentro ya llegaba al tiempo adicionado, Speck volvió a desbordar y envió otro centro. Nuevamente Sosa apareció en el área, se anticipó a Vizgarra y marcó el 2 a 0 definitivo.

Defensores jugará la Reválida ante Sportivo Las Parejas La derrota dejó a Defensores afuera de la etapa campeonato, pero el Granate todavía tiene competencia por delante en el Federal A. Ahora deberá afrontar la Reválida, instancia en la que enfrentará a Sportivo Las Parejas con el objetivo de continuar en carrera por el ascenso.

El resultado en Mar del Plata terminó siendo demasiado duro para un equipo que durante buena parte del encuentro compitió de igual a igual y consiguió controlar a Alvarado. La diferencia recién apareció en el tramo final, cuando Sosa aprovechó dos centros para sentenciar la serie.

Así quedaron las semifinales por el primer ascenso Con los resultados de este domingo, también quedaron definidos los cuatro equipos que disputarán las semifinales por el primer ascenso del Federal A.

Alvarado eliminó a Defensores tras imponerse 2 a 0 en la revancha y cerró la serie con un global de 4 a 2.

Cipolletti goleó 6 a 1 a Sol de América de Formosa y avanzó con un global de 6 a 2.

Olimpo derrotó 2 a 1 como visitante a Gimnasia de Chivilcoy y se clasificó con un global de 4 a 2.

San Martín de Formosa empató 1 a 1 con Atenas de Río Cuarto y avanzó con un global de 2 a 1.

De esta manera, las semifinales serán:

Alvarado vs. Cipolletti

Olimpo vs. San Martín de Formosa