Tenis de mesa adaptado: Pergamino será sede de un torneo nacional

Municipalidad de Pergamino

El sábado 17 de octubre, Pergamino será sede del 4° Torneo del Circuito Nacional de Tenis de Mesa Adaptado “Ciudad de Pergamino”, una competencia que reunirá a deportistas de distintos puntos del país y que fue declarada de Interés Municipal. El torneo forma parte del calendario 2026 de la Federación...

El sábado 17 de octubre, Pergamino será sede del 4° Torneo del Circuito Nacional de Tenis de Mesa Adaptado “Ciudad de Pergamino”, una competencia que reunirá a deportistas de distintos puntos del país y que fue declarada de Interés Municipal.

El torneo forma parte del calendario 2026 de la Federación Argentina de Tenis de Mesa Adaptado (Fatema) y llega a la ciudad a partir de las gestiones y la organización del Banco Provincia TDM.

La jornada contará con la participación de destacados jugadores nacionales, entre ellos integrantes de la Selección Argentina que participaron en los últimos Juegos Paralímpicos de París, además de jóvenes promesas que buscan consolidarse en la disciplina.

Entre los representantes locales estará Martín de la Costa, quien competirá en la segunda categoría y buscará continuar con el buen año que viene desarrollando. También participarán otros jugadores del Banco Provincia TDM, que competirán en la clase 11.

El Club Argentino, ubicado en Florencio Sánchez 30, será sede de la competencia. La actividad comenzará a las 10 horas y tendrá entrada libre y gratuita, por lo que los vecinos podrán acercarse a disfrutar de una jornada que combinará deporte y competencia con una propuesta que busca visibilizar y promover el tenis de mesa adaptado.

Mariano Rivero, integrante del Banco Provincia TDM y uno de los impulsores de la llegada del torneo a Pergamino, contó cómo surgió la propuesta: “La federación buscaba nuevos destinos para el circuito y propusimos el nombre de Pergamino. Cuando nos reunimos con Matías (Varela), enseguida nos dijo que le metiéramos con todo, que la Municipalidad iba a acompañar. También queremos agradecer la predisposición del Club Argentino por ceder las instalaciones y ponerse a disposición”.

En relación con el objetivo de la competencia, Rivero destacó la importancia de acercar el deporte adaptado a más personas: “Queremos que más gente con discapacidad sepa que puede realizar la actividad, que puede jugar tenis de mesa, que hay gente trabajando en el tema y que, por sobre todas las cosas, sepan que la discapacidad no es un obstáculo para hacer algo”.

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Además, señaló que uno de los objetivos es que el torneo pueda mantenerse en el tiempo: “Deseamos lograr que este torneo quede instalado dentro del calendario de Fatema y así poder tenerlo todos los años acá”.

Durante la jornada se disputarán las distintas categorías del tenis de mesa adaptado. A las 10 horas será el turno de la 3ª clase, de 1 a 5 y de 6 a 10; a las 11.30 horas se desarrollará la 2ª clase, también de 1 a 5 y de 6 a 10; a las 14 horas competirá la 1ª clase, mientras que a las 16 horas será el turno de la clase 11 A y B y, a las 16.30 horas, de las clases 1 y 2.

El tenis de mesa adaptado cuenta con 11 clases, determinadas de acuerdo con las características funcionales de cada deportista. Las clases 1 a 5 corresponden a atletas que utilizan silla de ruedas, mientras que las clases 6 a 10 incluyen a quienes compiten de pie. La clase 11 corresponde a deportistas con discapacidad intelectual y se divide en las categorías A y B.

El torneo también será una oportunidad para que las nuevas generaciones de jugadores puedan medirse con referentes de la disciplina y continuar desarrollando su camino dentro del deporte adaptado.