> Octubre comenzó con todo en el Hub de Innovación

Municipalidad de Pergamino

El 1º de octubre arrancó FAB Lab en el Hub de Innovación, que se ubica en el Parque Belgrano. Se trata de una propuesta pensada para adolescentes de 13 a 18 años que despertó un enorme entusiasmo y superó ampliamente todas las expectativas. Los 28 participantes se organizaron en 5...

El 1º de octubre arrancó FAB Lab en el Hub de Innovación, que se ubica en el Parque Belgrano. Se trata de una propuesta pensada para adolescentes de 13 a 18 años que despertó un enorme entusiasmo y superó ampliamente todas las expectativas.

Los 28 participantes se organizaron en 5 equipos. Cada uno recibió su kit de robótica y, a medida que exploraban el contenido, fueron analizando cada componente junto al equipo de talleristas. Revisaron sensores, cables y conocieron las placas Arduino Uno y ESP32, entendiendo la función específica que cumplirá cada pieza.

Desde la primera clase se definió el proyecto sobre el cual van a trabajar: en este caso, un basurero inteligente. Se presentaron los conceptos técnicos de la idea y se detallaron los elementos necesarios para concretarla.

Para afianzar una base sólida, se abordaron conceptos de electrónica básica como voltaje, corriente y las diferencias prácticas entre señales digitales y analógicas.

Sobre este espacio, Aurelia Furnari, directora de la Agencia de Desarrollo Local, destacó: “Buscamos que los chicos aprendan a partir de hacer y experimentar. Pensamos un recorrido distinto: arrancamos con robótica, ya que es lo que más los atrae al inicio. Luego continuamos con la programación para finalizar con desarrollo de videojuegos. De este modo mezclamos la incorporación de competencias y habilidades con la cultura maker. El paso de consumidores a creadores digitales ya comenzó”.