> Abrió la preinscripción para participar de la Feria Potenciate

Municipalidad de Pergamino

La Municipalidad de Pergamino abrió la convocatoria para emprendedores y productores locales que quieran participar de una nueva edición de la Feria Potenciate, que se realizará el sábado 12 y domingo 13 de diciembre en el Parque España. Los interesados deberán completar el formulario de preinscripción correspondiente. Desde la organización...

19 de noviembre de 2026 a las 10:08 a. m.

Fuente: Municipalidad de Pergamino · 19 de noviembre de 2026 a las 10:08 a. m.



La Municipalidad de Pergamino abrió la convocatoria para emprendedores y productores locales que quieran participar de una nueva edición de la Feria Potenciate, que se realizará el sábado 12 y domingo 13 de diciembre en el Parque España.

Los interesados deberán completar el formulario de preinscripción correspondiente. Desde la organización se comunicarán posteriormente para confirmar las inscripciones. En caso de no recibir una respuesta, la solicitud quedará en lista de espera.

Entre los requisitos para participar se establece que los postulantes deben residir en el Partido de Pergamino, asistir obligatoriamente las dos jornadas del evento y comercializar productos de elaboración propia. No estará permitida la reventa de mercadería ni la prestación de servicios. Estos requisitos estarán sujetos a fiscalización.

Inscripción para emprendedores y productores:

Completar formulario de preinscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSds5exNlLMN-_E_yQuhY7BpwFUvlAhomrW232jd_FBufkS4UQ/viewform?pli=1

Convocatoria gastronómica

Quienes se dediquen a la gastronomía o comercialicen alimentos deberán realizar una inscripción específica, a través del siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyX7BYmTtpabgDAq7UmNSbbUH9Uqvls6Xla8PtJOmR7g-taQ/viewform

Para consultas, también pueden comunicarse al 2477 605611.