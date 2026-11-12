Defensa Civil realizó un control de cada una de las tapas del Arroyo Pergamino

> Defensa Civil realizó un control de cada una de las tapas del Arroyo Pergamino

Municipalidad de Pergamino

Mantener funcionales, limpias y bajo control permanente las compuertas del Arroyo Pergamino es una de las medidas preventivas que lleva adelante la Municipalidad de Pergamino para evitar inundaciones, especialmente ante la posible llegada de lluvias intensas como las previstas por el fenómeno El Niño. “La labor que realiza Defensa Civil...

Mantener funcionales, limpias y bajo control permanente las compuertas del Arroyo Pergamino es una de las medidas preventivas que lleva adelante la Municipalidad de Pergamino para evitar inundaciones, especialmente ante la posible llegada de lluvias intensas como las previstas por el fenómeno El Niño.

“La labor que realiza Defensa Civil junto con sus voluntarios consiste en revisar y controlar que las 80 tapas de no retorno estén en condiciones, funcionen correctamente y cumplan con su tarea de permitir la descarga del agua y evitar que vuelva desde el arroyo. Estas tapas son revisadas mensualmente. Se trata de un trabajo exhaustivo que culminó durante la semana pasada y permitió corroborar que todas se encuentran funcionales”, explicaron las autoridades de Defensa Civil.

Para que este trabajo sea efectivo y el sistema de desagües de la ciudad funcione correctamente, es necesario el compromiso de los vecinos de no arrojar basura en la vía pública. Una sola bolsa de residuos o una rama tirada en una esquina puede ser arrastrada por el agua y trabar el cierre de una compuerta en el momento más crítico. También se solicita no manipularlas ni vandalizarlas.

El correcto funcionamiento de las compuertas cumple funciones fundamentales durante una tormenta.

Entre ellas:

Evitar el reflujo hacia la ciudad: su función principal es cerrarse de forma estanca cuando el nivel del arroyo sube, impidiendo que el agua del curso principal ingrese por la red de desagües pluviales hacia las calles y viviendas de los barrios bajos.

Seguí leyendo Región Arrecifes suma otro campeón argentino: Diego Torres conquistó el oro en ciclismo

Optimizar las estaciones de bombeo: al evitar que el agua del arroyo retroceda hacia el casco urbano, se garantiza que las bombas extractoras trabajen con mayor eficiencia, evacuando únicamente el agua de lluvia acumulada.

Ganar tiempo de anticipación: el monitoreo continuo por parte de Defensa Civil permite supervisar el funcionamiento del sistema y coordinar las acciones de asistencia según el nivel de alerta (verde, amarilla, naranja o roja).