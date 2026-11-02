> El Niño: qué puede pasar en Pergamino y cómo informarse para estar preparados

Municipalidad de Pergamino

El fenómeno climático puede generar condiciones de mayor humedad y precipitaciones en nuestra región, aunque sus efectos no son iguales en todas las localidades. La Municipalidad trabaja en el seguimiento de la situación y recuerda cuáles son los canales oficiales para consultar alertas, recomendaciones e información actualizada. En los últimos...

El fenómeno climático puede generar condiciones de mayor humedad y precipitaciones en nuestra región, aunque sus efectos no son iguales en todas las localidades. La Municipalidad trabaja en el seguimiento de la situación y recuerda cuáles son los canales oficiales para consultar alertas, recomendaciones e información actualizada.

En los últimos meses, el fenómeno de El Niño comenzó a ocupar un lugar importante en los pronósticos y las noticias meteorológicas. Pero ¿qué significa realmente y cómo puede impactar en Pergamino?

El Niño, también conocido como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), es un fenómeno climático que se origina en el calentamiento anormal de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial. Este cambio modifica la circulación de la atmósfera y puede influir en los patrones de lluvia y temperatura en distintas partes del mundo.

En nuestra región, su presencia suele estar asociada a una mayor probabilidad de precipitaciones, especialmente durante la primavera y el verano. De acuerdo con los registros climáticos locales, en Pergamino esta influencia puede hacerse particularmente visible durante noviembre y diciembre.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que El Niño no produce los mismos efectos en todas las ciudades ni significa que necesariamente se vayan a repetir los mismos escenarios en cada localidad. Las condiciones geográficas, la circulación atmosférica y las características de cada cuenca hacen que el impacto pueda ser diferente incluso entre localidades cercanas. Por eso, es fundamental consultar los pronósticos y las alertas correspondientes a nuestra zona, sin tomar como referencia directa lo que sucede en otros puntos del país.

Monitoreo, prevención e información

Frente a este escenario, distintos organismos nacionales, provinciales y municipales trabajan de manera coordinada para monitorear la evolución del fenómeno, anticipar posibles situaciones de riesgo y fortalecer las capacidades de prevención y respuesta.

A nivel nacional, la Agencia Federal de Emergencias impulsa el Plan de Coordinación Federal ENOS 2026/2027, que articula el trabajo con las provincias y los organismos técnicos para anticipar posibles emergencias asociadas a lluvias intensas, inundaciones y crecidas.

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En Pergamino, el seguimiento de las condiciones meteorológicas e hidrológicas es una herramienta central para la prevención. La ciudad cuenta con un sistema que permite consultar en tiempo real la altura del Arroyo Pergamino, un dato importante para observar su evolución y acompañar la toma de decisiones ante posibles escenarios de riesgo.

Además, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emite alertas tempranas para advertir sobre fenómenos meteorológicos que pueden afectar a cada zona. Estas alertas se identifican mediante colores que indican el nivel de riesgo:

• Amarillo: pueden presentarse fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Es importante informarse y tomar precauciones.

• Naranja: se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos. Se deben extremar los cuidados y seguir las recomendaciones oficiales.

• Rojo: se esperan fenómenos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres. Es fundamental seguir las instrucciones de las autoridades.

¿Cómo actuar ante lluvias intensas o tormentas?

La prevención también depende de las conductas individuales. Ante un pronóstico de lluvias intensas o tormentas, se recomienda:

• Consultar las alertas meteorológicas y las recomendaciones oficiales para Pergamino.

• Permanecer en lugares cerrados y seguros durante las tormentas.

• Evitar circular por calles y caminos inundados, tanto a pie como en vehículos.

• Alejarse de arroyos, cursos de agua y zonas inundables.

• Identificar previamente lugares seguros y posibles vías de evacuación.

• Seguir las indicaciones de Defensa Civil y de las autoridades locales.

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¿Dónde consultar información confiable?

Para evitar confusiones y tomar decisiones a partir de información segura, es importante recurrir siempre a fuentes oficiales:

• Clima Pergamino: https://clima.pergamino.gob.ar/

• Servicio Meteorológico Nacional: https://www.smn.gob.ar/alertas

• Instagram: @munipergamino

• Atención al vecino: línea gratuita 147.