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Mauricio Dayub brilló con “El equilibrista” y elogió el renovado Teatro San Martín

El actor se presentó el sábado en Pergamino con una de sus obras más reconocidas y destacó la importancia de recuperar un espacio cultural de estas características. “Inaugurar un teatro, y tan precioso como este, tan necesario para la ciudad, es un orgullo”, expresó. El renovado Teatro Municipal San Martín...

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Fuente: Municipalidad de Pergamino·26 de octubre de 2026 a las 12:19 p. m.
Mauricio Dayub brilló con “El equilibrista” y elogió el renovado Teatro San Martín


El actor se presentó el sábado en Pergamino con una de sus obras más reconocidas y destacó la importancia de recuperar un espacio cultural de estas características. “Inaugurar un teatro, y tan precioso como este, tan necesario para la ciudad, es un orgullo”, expresó.

El renovado Teatro Municipal San Martín continúa sumando grandes figuras a su escenario. Este sábado fue el turno de Mauricio Dayub, quien llegó a Pergamino con El equilibrista, una obra que invita a recorrer la propia historia, recuperar la mirada de la infancia y animarse a enfrentar los desafíos de la vida.

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Antes y después de encontrarse con el público, el actor manifestó su emoción por la reapertura de la sala y valoró la posibilidad de volver a la ciudad con su trabajo.
“Estoy emocionadísimo, porque en estos tiempos difíciles inaugurar un teatro, y tan precioso como este, tan necesario para la ciudad, es un orgullo”, expresó Dayub. Además, recordó sus anteriores visitas a Pergamino y agregó: “Tener la posibilidad de venir por tercera o cuarta vez a traer mis obras me hace sentir un privilegiado. Es una felicidad enorme. Qué bueno que se han alineado los planetas para que este Teatro sea hoy lo que es. Felicitaciones”.

Una historia para volver a mirar la vida
En El equilibrista, Dayub construye un relato íntimo y emotivo que parte de su historia familiar para hablar de los vínculos, los sueños, la identidad y las decisiones que marcan el camino de cada persona.

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La obra propone imaginar qué historia podría contar cada uno sobre su propia vida si tuviera la posibilidad de volver a ser niño. Con humor, emoción e ilusión, el espectáculo invita a recuperar esa mirada capaz de descubrir nuevas posibilidades y a encontrar el impulso necesario para animarse a perder el equilibrio.

A través de los recuerdos de su abuelo, su padre y sus tíos, el actor reconstruye una historia familiar atravesada por objetos, secretos y sueños. Las cajas que aparecen en el relato funcionan como una puerta hacia el pasado y hacia el descubrimiento de la propia identidad.
En ese recorrido, Dayub encuentra también las respuestas a preguntas sobre sus orígenes y sobre el camino que lo llevó a convertirse en quien es.

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La ilusión como motor
Al explicar el sentido de la propuesta, el actor compartió una reflexión sobre su relación con la adultez y las motivaciones que dieron origen al espectáculo.
“Cuando llegué a ser adulto me di cuenta de que estaba en un problema: no me gusta la vida de los adultos. No me gustan la resignación, los cumplidos, los bancos, ni los remedios. Me gustan la ilusión, la euforia, la expectativa, la posibilidad. En eso ando. Por eso este espectáculo”, contó.

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Esa mirada atraviesa toda la obra, que invita a dejar de lado las certezas y los temores para recuperar la capacidad de sorprenderse, imaginar y volver a intentar.

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Un teatro que recupera su lugar en la cultura
La presentación de El equilibrista se suma a la programación del renovado Teatro Municipal San Martín, que desde su reinauguración recibe a reconocidos artistas nacionales y consolida una agenda de espectáculos para el público de Pergamino y la región.

Las palabras de Dayub reflejan el valor de contar nuevamente con una sala de estas características, tanto para los artistas que llegan a presentar sus producciones como para los espectadores que encuentran en el teatro un espacio de encuentro y disfrute.

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La recuperación del San Martín representa así una apuesta por la cultura y por la posibilidad de que la ciudad vuelva a recibir propuestas artísticas de primer nivel.

Con su presentación, Mauricio Dayub dejó no solo una noche de teatro, sino también un reconocimiento a la importancia de sostener y recuperar los espacios culturales. Y El equilibrista, con su invitación a animarse a perder el equilibrio, encontró en el renovado escenario pergaminense un lugar ideal para seguir compartiendo su historia.

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