Colegios privados: las cuotas subirán hasta un 3% en noviembre y diciembre

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Los incrementos se aplicarán en todos los niveles y dependerán del porcentaje de subvención de cada institución.

Las familias bonaerenses que envían a sus hijos a colegios privados deberán afrontar nuevos aumentos en las cuotas durante los últimos dos meses del año. El Gobierno de la provincia de Buenos Aires autorizó incrementos de hasta el 3% para noviembre y otro porcentaje similar para diciembre, una actualización que alcanzará a los establecimientos educativos que reciben aportes estatales.

La medida fue comunicada por la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA) y llega después de un septiembre con una suba del 2,5% y un octubre sin modificaciones en los aranceles.

Los nuevos valores comenzarán a reflejarse en las facturas que recibirán las familias a principios de noviembre. La actualización se produce luego de los acuerdos salariales alcanzados por la Provincia con los gremios docentes.

Cuánto podrán cobrar los colegios Los incrementos autorizados comprenden a los niveles Inicial, Primario, Secundario, Técnico, Agrario, Artístico y de Educación Superior. Los topes arancelarios varían según el porcentaje de subvención estatal que recibe cada institución, que puede ubicarse entre el 40% y el 100%.

De acuerdo con el nuevo esquema, una escuela primaria que cuenta con una subvención estatal del 100% podrá cobrar hasta $39.210 mensuales en noviembre. En los establecimientos que reciben un aporte del 40%, el arancel máximo autorizado será de $177.340.

En el nivel secundario, los valores podrán alcanzar los $43.230 para las instituciones con una subvención del 100% y los $230.450 para aquellas que reciben un aporte estatal del 40%.

Los montos corresponden a los topes habilitados para cada categoría y no significan que todos los establecimientos apliquen necesariamente el aumento máximo autorizado.

Los colegios advierten que los ingresos no alcanzan Desde AIEPA señalaron que las actualizaciones arancelarias no compensan completamente el incremento de los gastos que deben afrontar las instituciones educativas. Según explicó Martín Zurita, secretario ejecutivo de la entidad, las demoras en la autorización de los nuevos valores generan un desfasaje entre los ingresos por cuotas y los costos de funcionamiento.

De acuerdo con las estimaciones de la asociación, las diferencias acumuladas representan alrededor del 25% de los ingresos correspondientes a una cuota mensual, un monto que los establecimientos no lograron recuperar mediante los ajustes autorizados.

La situación genera preocupación en el sector, especialmente por las obligaciones salariales y económicas que deberán afrontar durante los próximos meses.

Incertidumbre por los primeros meses de 2027 Otro de los puntos que inquieta a las instituciones es la falta de previsibilidad para enero y febrero de 2027. Durante ese período, los colegios deben continuar afrontando compromisos salariales y otros gastos, aunque dejan de percibir los ingresos habituales provenientes de las cuotas mensuales.

Zurita advirtió que podrían producirse nuevos aumentos salariales durante el verano sin que exista certeza sobre la posibilidad de trasladar esos incrementos a los aranceles.

“No existe previsión sobre los montos que podrán cobrarse durante el verano. Es posible que se dispongan nuevos aumentos salariales en enero o febrero de 2027, pero no se autorizan incrementos a cuenta en el arancel de diciembre, que es la última cuota que cobran los colegios”, sostuvo el secretario ejecutivo de AIEPA.