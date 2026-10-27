Olivia y Enzo, los nombres que marcan tendencia entre los bebés bonaerenses

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El Registro de las Personas de la provincia de Buenos Aires dio a conocer cuáles son los nombres más elegidos para los recién nacidos en 2026.

Los nombres elegidos para un bebé suelen reflejar mucho más que una preferencia familiar. Las modas, los referentes de la cultura popular y las tradiciones también influyen a la hora de decidir cómo llamar a un hijo. En la provincia de Buenos Aires, durante 2026, dos nombres se ubicaron al frente de las preferencias: Olivia, entre las nenas, y Enzo, entre los varones.

Lejos de las elecciones que marcaron a otras generaciones, cuando nombres como Beatriz, Graciela, Alejandra, Alberto, Carlos y José eran habituales, las familias bonaerenses se inclinan hoy por opciones como Olivia, Isabella, Enzo, Mateo y Liam.

Los datos difundidos por el Registro de las Personas provincial también permiten observar otro fenómeno: la cantidad de nacimientos continúa en retroceso, una tendencia que se mantiene desde hace varios años.

Menos nacimientos: una tendencia que se sostiene En lo que va de 2026, la provincia de Buenos Aires registró 96.681 nacimientos. De ese total, 47.447 correspondieron a nenas y 49.414 a nenes.

Las cifras se inscriben en un proceso de disminución de la natalidad que se refleja en la comparación de los últimos años. Mientras que en 2020 se contabilizaron 186.605 nacimientos, en 2025 la cifra descendió a 124.291.

El recorrido estadístico muestra una caída sostenida: en 2021 se registraron 166.123 nacimientos; en 2022, 154.038; en 2023, 141.799; y en 2024, 131.190.

Así, la evolución de los registros evidencia un cambio significativo en la cantidad de bebés que nacen cada año en territorio bonaerense.

Olivia, en lo más alto de las preferencias Entre las nenas, Olivia ocupa el primer lugar del ranking provincial. Hasta mediados de octubre, 1.654 bebés habían recibido ese nombre, que se consolidó como el favorito de las familias bonaerenses durante este año.

Parte de su popularidad podría estar vinculada con figuras reconocidas internacionalmente, como la cantante Olivia Rodrigo o la influencer de moda Olivia Palermo, aunque los registros no permiten establecer una relación directa entre esas personalidades y las decisiones de los padres.

En el segundo puesto aparece Isabella, con 1.091 elecciones en la provincia durante 2026.

La preferencia por este nombre también se observa a escala nacional. Durante la década de 2020, Isabella acumuló 53.877 elecciones en la Argentina, de acuerdo con los datos consignados en la información difundida.

Ambos nombres reflejan la vigencia de opciones que combinan sonoridad, tradición y popularidad, y que se mantienen entre las favoritas de las familias.

Enzo, con el impulso de la Scaloneta Entre los varones, Enzo lidera el ranking bonaerense. Hasta mediados de octubre, 1.182 bebés habían sido inscriptos con ese nombre, que también remite a uno de los integrantes de la Selección argentina campeona del mundo: Enzo Fernández.

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La popularidad del futbolista, figura de la Scaloneta, ofrece una posible explicación cultural para la vigencia del nombre, aunque no existen datos que permitan atribuirle directamente esa preferencia.

Muy cerca se ubica Mateo, con 1.169 elecciones, mientras que Liam ocupa el tercer lugar, con 1.072.

El listado muestra que las preferencias masculinas se reparten entre nombres de larga tradición y otros que ganaron popularidad en los últimos años. Enzo, Mateo y Liam conforman así el podio de los más elegidos en territorio bonaerense durante 2026.

Marzo fue el mes con más nacimientos El calendario también ofrece una fotografía de los nacimientos registrados durante el año. Marzo se ubicó al frente, con 11.053 bebés: 5.397 nenas y 5.656 nenes.

En el extremo opuesto aparece febrero, el mes más corto del calendario, con 9.504 nacimientos. De ese total, 4.616 fueron nenas y 4.888, nenes.

La diferencia entre ambos meses muestra cómo se distribuyeron los nacimientos durante el período analizado, con marzo como el de mayor cantidad de inscripciones y febrero en el último lugar.

La Matanza encabeza el ranking de los municipios Al observar la distribución territorial, La Matanza ocupa el primer puesto entre los municipios bonaerenses, con 9.338 nacimientos registrados. El dato guarda relación con su peso demográfico, ya que se trata del distrito más poblado de la provincia, con cerca de 1,9 millones de habitantes.

La Plata se ubica en el segundo lugar, con 5.855 nacimientos, seguida por Quilmes, con 4.429, y General Pueyrredon, con 4.358.

El listado continúa con Pilar, que registró 4.058 nacimientos, y Morón, con 3.973. Más atrás aparecen Moreno, con 3.174; Almirante Brown, con 2.922; Lomas de Zamora, con 2.835; y Avellaneda, con 2.815.

De esta manera, los municipios más poblados concentran buena parte de los nacimientos registrados en el territorio bonaerense.