La fotografía experimental abrió un diálogo sobre la imagen y la realidad

Cultura

El Centro Cultural Registrarte fue escenario de una charla con los fotógrafos Brisa Dalaimo, Emanuel Borao y Martín García Olivares, quien presentó su fotolibro Post Verdad. La actividad se enmarca en el Mes del Grabado.

El Centro Cultural Registrarte, ubicado en Sarratea 221, fue escenario el viernes 23 de un encuentro dedicado a la fotografía experimental, que tuvo como eje el intercambio de experiencias entre artistas y la presentación del fotolibro Post Verdad, del fotógrafo Martín García Olivares.

La actividad, gratuita y abierta a la comunidad, propuso un espacio de conversación entre los expositores de la muestra fotográfica, acompañado por un recorrido por las obras. En ese contexto, la fotógrafa local Brisa Dalaimo, Emanuel Borao, de Junín, y García Olivares, oriundo de La Plata, compartieron sus procesos creativos y las búsquedas que orientan sus trabajos, en un diálogo que puso en relación distintas técnicas y modos de abordar la imagen.

A partir de experiencias vinculadas tanto con la fotografía estenopeica como con la fotografía digital, los participantes exploraron las posibilidades expresivas de este lenguaje y su capacidad para construir sentidos, cuestionar representaciones y abrir nuevas lecturas sobre la realidad. La propuesta permitió acercarse a los procedimientos de cada artista y reconocer cómo las decisiones técnicas también intervienen en la manera de mirar y representar el mundo.

Una mirada sobre los márgenes urbanos Uno de los momentos centrales de la jornada fue la presentación de Post Verdad, el fotolibro de Martín García Olivares, publicado por la editorial Plata Negra, de La Plata, en 2019.

La obra reúne fotografías realizadas entre 2015 y 2018 en el barrio Los Hornos, ubicado en la periferia de la capital bonaerense. A través de un registro del paisaje cotidiano, el autor construye una mirada sobre los márgenes urbanos y propone detenerse en escenarios que, por su familiaridad, muchas veces pasan inadvertidos. Esas imágenes invitan a reconsiderar el entorno cercano y a preguntarse qué relatos, sentidos y experiencias se esconden detrás de aquello que forma parte de la vida diaria.

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El título del libro introduce, además, una posible lectura sobre la relación entre las imágenes y la construcción de la verdad. Lejos de limitarse a documentar un territorio, el trabajo abre interrogantes sobre la manera en que observamos, interpretamos y damos sentido a lo que nos rodea.

Las fotografías fueron realizadas con una cámara estenopeica de madera, construida artesanalmente para utilizar rollo fotográfico. Se trata de una técnica que prescinde de lentes y de los sistemas ópticos convencionales: la luz ingresa por un pequeño orificio y se proyecta sobre el material fotosensible, donde se forma la imagen.

Este procedimiento, basado en un principio elemental de la fotografía, ofrece resultados particulares y propone una relación diferente con el tiempo, la luz y el acto de fotografiar. La construcción artesanal de la cámara y las características del proceso forman parte de una búsqueda en la que la experimentación técnica se combina con una intención estética y conceptual.